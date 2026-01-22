Naslovnica
Glasba

Modrijani v uri prodali za kar Stožice in pol vstopnic

Ljubljana, 22. 01. 2026 17.13 pred 25 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Noč Modrijanov 2018

Slovenski glasbeni ustvarjalci lahko v zadnjih letih s ponosom spremljajo trende razprodanih koncertov, tudi tistih v največji dvorani v Sloveniji, v Stožicah. Poslušalci slovenske glasbe z nakupom vstopnic za koncerte vse bolj potrjujejo kakovost domače scene, saj so številne domače skupine, po uradnih podatkih o prodaji kart, pred tujimi glasbenimi zvezdami.

Med tujimi glasbeniki so ljubljanske Stožice najhitreje razprodali srbska pevka Aleksandra Prijović, heavy metal skupina Pantera in bosanska pevska zvezda Lepa Brena, vendar nihče med njimi ni uspel preseči Modrijanov, ki so v uri za svojo Noč Modrijanov 2026 prodali kar za Stožice in pol vstopnic.

Modrijani so pripravljeni na Stožice.
Modrijani so pripravljeni na Stožice.
FOTO: Andraž Kobe

"To je res fenomen. Mi smo sicer bili navajeni še iz Celja prej, zdaj so se preselili v dvorano Stožice ... Jaz sem vedela, oziroma naša ekipa je vedela, kaj se bo zgodilo," je povedala izvršna direktorica Eventima Nicole Radermacher.

"Statistika kaže, da so ljudje kupovali karte s celega sveta. Od Amerike, do Švedske, do Švice, do Nemčije in tako naprej, tako rekoč smo že skoraj pri koncu. Ampak, mi ko bomo oder gradili, za katerega približno vemo, kako velik bo, lahko da ga bomo nekoč še kje malo porezali, ker ne bomo imeli denarja, da bi ga do konca naredili in bomo lahko mogoče sproti še kake karte sproščali," je povedal pevec skupine Modrijani Blaž Švab, ki bo kmalu s svojimi prijatelji iz zasedbe sedel na Bizovičarjev vroči stol.

Preberi še Na vroči stol bosta sedla nacionalna zaklada Peter Prevc in Modrijani

"Petek je že popolnoma razprodan, v četrtek je pa na voljo še približno deset do pet odstotkov vstopnic," je dodala Radermacher.

Takoj za uspehom Modrijanov so s svojim koncertom v Stožicah Ansambel Saša Avsenika, Magnifico s koncertom v Stanežičah in Siddhartin koncert ob 30. jubileju v naši največji dvorani.

Stožice Modrijani rekord vstopnice Noč Modrijanov 2026

