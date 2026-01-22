Modrijani v uri prodali za kar Stožice in pol vstopnic

Med tujimi glasbeniki so ljubljanske Stožice najhitreje razprodali srbska pevka Aleksandra Prijović , heavy metal skupina Pantera in bosanska pevska zvezda Lepa Brena , vendar nihče med njimi ni uspel preseči Modrijanov , ki so v uri za svojo Noč Modrijanov 2026 prodali kar za Stožice in pol vstopnic.

"To je res fenomen. Mi smo sicer bili navajeni še iz Celja prej, zdaj so se preselili v dvorano Stožice ... Jaz sem vedela, oziroma naša ekipa je vedela, kaj se bo zgodilo," je povedala izvršna direktorica Eventima Nicole Radermacher.

"Statistika kaže, da so ljudje kupovali karte s celega sveta. Od Amerike, do Švedske, do Švice, do Nemčije in tako naprej, tako rekoč smo že skoraj pri koncu. Ampak, mi ko bomo oder gradili, za katerega približno vemo, kako velik bo, lahko da ga bomo nekoč še kje malo porezali, ker ne bomo imeli denarja, da bi ga do konca naredili in bomo lahko mogoče sproti še kake karte sproščali," je povedal pevec skupine Modrijani Blaž Švab, ki bo kmalu s svojimi prijatelji iz zasedbe sedel na Bizovičarjev vroči stol.