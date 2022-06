Modrijani z novo pesmijo nagovarjajo svoje poslušalce.

"Pesem je nova glasbena zgodba Modrijanov," so povedali fantje in ob tem dodali: "Modrijani si želimo, da bi vas pesem nagovorila." Z željo so se navezali tako na domače kot tudi tuje ljubitelje njihove glasbe. Glasbo in besedilo za pesem Vse je v očeh je napisal Peter Oset, za priredbo je poskrbel Franjo Oset, kot producent se je podpisal Tadej Mihelič, za videoprodukcijo in zgodbo pa sta poskrbela Jani Pavec in Sergije Lugovski. Videospot za novo pesem so posneli na gradu Strmol.