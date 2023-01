Modrijani z novo turnejo napovedujejo Najlepše domače pesmi

Priljubljena skupina Modrijani se znova odpravlja na pot po Sloveniji, kjer bodo v sklopu koncertne turneje Modrijani osebno ponovno navduševali občinstvo. Koncerte so naslovili kar Najlepše domače pesmi, saj so prepričani, da bodo pričarali lepo domače vzdušje. Na turneji jih bodo spremljali tudi izbrani gostje Elda Viler, Silvo Pliberšekin in mladi Matija Merzdovnik Mencinger, ki je nad sodelovanjem s priljubljeno skupino navdušen. Kaj pa bi Modrijani zaigrali nekomu, ki bi jih sredi Afrike prosil, naj mu predstavijo najlepšo domačo pesem?

Modrijani se s posebno koncertno turnejo Modrijani osebno ponovno odpravljajo na pot po Sloveniji. Obiskali bodo kar 11 slovenskih krajev, na koncertih, ki so jih naslovili Najlepše domače pesmi, pa jim bodo družbo delali še Elda Viler, Silvo Pliberšek in mladi Matija Merzdovnik Mencinger.

"Na turnejo smo se pripravljali kar nekaj tednov, ideja za turnejo pa je padla že lani. Komaj smo čakali, da začnemo s temi koncerti po natrpanem decembru, ko je bilo veliko zabav. Prav pašejo nam januar, februar in marec ter koncerti, na katerih se bomo malo umirili," je o pripravah na turnejo povedal Sergije Lugovski, ki je obenem tudi priznal, da je zelo vesel, da se jim je pridružila Elda Viler. "Na zadnjem koncertu je dobila stoječe ovacije, poleg tega pa je z njo vedno užitek stati na odru," je dodal in poudaril, da mu je tudi z legendarnim Silvom Pliberškom in mladim talentom Matijo, ki navdušuje s svojim nalezljivim smehom, užitek sodelovati.

Modrijani začenjajo turnejo Modrijani osebno.

Turneja Modrijani osebno je povsem drugačna zgodba, kot smo je sicer vajeni pri tem priljubljenem slovenskem bendu, je prepričan tudi njihov glavni pevec Blaž Švab. "Je zelo osebna, zelo izpovedna z veliko lepega petja. Slišali boste tudi starejše, domače pesmi, ki jih imajo ljudje v sebi. Na teh koncertih se smejimo in jočemo," je še dodal. Tudi Blaž se je strinjal, da so letošnji gosti posebna dodana vrednost koncertu in pričarajo še bolj lepo domače vzdušje. "Koncert je poln lepega petja, zabavnih in drugih osebnih zgodb," je še zagotovil.

Priljubljena skupina že leta navdušuje slovensko občinstvo.