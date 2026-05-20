Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Modrijani z veselo novico: v prodaji dodatne vstopnice za Noč Modrijanov

Ljubljana, 20. 05. 2026 15.09 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
MODRIJANI

Težko pričakovani spektakel Noč Modrijanov, ki bo septembra kar dva dni zapored zabaval občinstvo, je bil ob začetku prodaje vstopnic skoraj takoj razprodan. Kdor ni pohitel, je ostal brez možnosti, da priljubljeno narodnozabavno zasedbo znova vidi na odru njihovega spektakla. Zdaj pa Modrijani sporočajo veselo novico – v prodajo so poslali dodatne vstopnice.

Modrijani so sporočili veselo novico – na voljo so nove vstopnice za njihov septembrski spektakel Noč Modrijanov v Stožicah. "Uspelo nam je natančno izmeriti nastajajoč oder in opremo, zato smo lahko sprostili dodatne vstopnice za Noč Modrijanov," je sporočil pevec skupine Blaž Švab in dodal, da je to možnost za vse, ki jim pri prvi prodaji ni uspelo priti do vstopnic.

Modrijani
Modrijani
FOTO: Andraž Kobe

Modrijani si namreč želijo, da bi do vstopnic za dogodek, ki bo potekal 24. in 25. septembra, prišli prav vsi, ki si tega želijo, ter da bi skupaj ustvarili vzdušje, kakršnega Noč Modrijanov še ni doživela. "Na voljo so tudi stojišča blizu odra, kjer bo mogoče od blizu spremljati dogajanje," je razkril in opisal celotno dogajanje: "Na odru bo 1000 nastopajočih, videli pa boste glasbeno-plesni show in številna presenečenja. Moram pa še poudariti, da je to res velik in poseben oder."

Preberi še Modrijani v uri prodali za kar Stožice in pol vstopnic

Za omenjen dogodek je že pred januarsko prvo prodajo vladalo izjemno zanimanje. Tokrat bo Noč Modrijanov sicer zasnovana na vrednotah, ki so članom ansambla in njihovemu občinstvu blizu. To so spoštovanje, povezanost in odgovoren odnos do sveta, v katerem živimo.

modrijani noč modrijanov dodatne vstopnice koncert spektakel

Tehnične težave na Evroviziji: Duhovit odziv češke delegacije navdušil

24ur.com Preostale vstopnice za tekmo proti Portugalski pošle v štirih minutah
24ur.com Prva projekcija nadaljevanja komedije Pr' Hostar razprodana v dveh urah
24ur.com Po negodovanju zaradi dragih vstopnic na voljo popoldanski skonto
24ur.com Slovo Fantoma iz opere z Broadwaya, vstopnice šle za med
24ur.com Navijači so se za nogometne vstopnice borili na več kot eni napravi
24ur.com Slovenci v enem dnevu razgrabili večino vstopnic
24ur.com Kaj storiti, če vam kljub veljavni vstopnici ni uspelo priti v Planico?
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Kako realno znižati račun za elektriko tudi do 80 %
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
moskisvet
Portal
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Blanca
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725