Modrijani z veselo novico: v prodaji dodatne vstopnice za Noč Modrijanov

Modrijani so sporočili veselo novico – na voljo so nove vstopnice za njihov septembrski spektakel Noč Modrijanov v Stožicah. "Uspelo nam je natančno izmeriti nastajajoč oder in opremo, zato smo lahko sprostili dodatne vstopnice za Noč Modrijanov," je sporočil pevec skupine Blaž Švab in dodal, da je to možnost za vse, ki jim pri prvi prodaji ni uspelo priti do vstopnic.

Modrijani si namreč želijo, da bi do vstopnic za dogodek, ki bo potekal 24. in 25. septembra, prišli prav vsi, ki si tega želijo, ter da bi skupaj ustvarili vzdušje, kakršnega Noč Modrijanov še ni doživela. "Na voljo so tudi stojišča blizu odra, kjer bo mogoče od blizu spremljati dogajanje," je razkril in opisal celotno dogajanje: "Na odru bo 1000 nastopajočih, videli pa boste glasbeno-plesni show in številna presenečenja. Moram pa še poudariti, da je to res velik in poseben oder."