Modrijani Žanu Serčiču pripravili prav posebno šrango

Pesem Žana Serčiča in Modrijanov govori o trenutku, ko moški pred seboj zagleda žensko, s katero želi preživeti življenje. Ob pogledu nanjo se mu pred očmi odvrti njuna skupna pot – vse nevihte, dobro in slabo ter trenutki, ko so drugi odšli, ona pa je ostala. Ne gre za idealizirano ljubezensko zgodbo brez napak, temveč za iskreno zaobljubo dveh oseb, ki se dobro poznata in se kljub vsemu vedno znova izbereta. Pesem ne govori zgolj o popolnem poročnem dnevu, ampak o odnosu, ki je prestal resnično življenje.

Žan Serčič in Modrijani FOTO: Izabela Verce

Žan Serčič, ki je avtor besedila in glasbe, je o nastanku pesmi povedal: "Ko sem pesem napisal, sem takoj dobil občutek, da je to poročna viža, ki jo moški posveti svoji ženi. Bolj ko sem jo prepeval, bolj sem slišal večglasno petje in začutil, da potrebuje avtentičen slovenski zvok. Hkrati sem želel raziskati, kaj se zgodi, če naše inštrumente in narodnozabavno tradicijo združimo z latinskoameriškim temperamentom. Na srečo je bila pesem Modrijanom tako všeč, da so jo želeli izdati praktično že naslednji teden. Zelo sem počaščen, da je zdaj naša."

Blaž Švab pa je v imenu Modrijanov dejal: "Bili smo veseli, ko nas je Žan povabil v ta eksperiment z glasbenimi žanri od Mehike do Pohorja," in namignil, da je možno, da jo bodo poslušalcem zapeli tudi na prihajajoči Noči Modrijanov, kjer bi se jim na odru znal pridružiti tudi Serčič.