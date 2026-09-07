Modrijani Žanu Serčiču pripravili prav posebno šrango

Pesem Žana Serčiča in Modrijanov govori o trenutku, ko moški pred seboj zagleda žensko, s katero želi preživeti življenje. Ob pogledu nanjo se mu pred očmi odvrti njuna skupna pot – vse nevihte, dobro in slabo ter trenutki, ko so drugi odšli, ona pa je ostala. Ne gre za idealizirano ljubezensko zgodbo brez napak, temveč za iskreno zaobljubo dveh oseb, ki se dobro poznata in se kljub vsemu vedno znova izbereta. Pesem ne govori zgolj o popolnem poročnem dnevu, ampak o odnosu, ki je prestal resnično življenje.
Žan Serčič, ki je avtor besedila in glasbe, je o nastanku pesmi povedal: "Ko sem pesem napisal, sem takoj dobil občutek, da je to poročna viža, ki jo moški posveti svoji ženi. Bolj ko sem jo prepeval, bolj sem slišal večglasno petje in začutil, da potrebuje avtentičen slovenski zvok. Hkrati sem želel raziskati, kaj se zgodi, če naše inštrumente in narodnozabavno tradicijo združimo z latinskoameriškim temperamentom. Na srečo je bila pesem Modrijanom tako všeč, da so jo želeli izdati praktično že naslednji teden. Zelo sem počaščen, da je zdaj naša."
Blaž Švab pa je v imenu Modrijanov dejal: "Bili smo veseli, ko nas je Žan povabil v ta eksperiment z glasbenimi žanri od Mehike do Pohorja," in namignil, da je možno, da jo bodo poslušalcem zapeli tudi na prihajajoči Noči Modrijanov, kjer bi se jim na odru znal pridružiti tudi Serčič.
Pesem pa so opremili tudi z videospotom, v katerem so ustvarjalci tokrat iskali drugačen pogled na slovensko poročno tradicijo. V ospredje zgodbe so postavili šrango – običaj, pri katerem ženinovo pot do neveste zaprejo domačini, prijatelji ali vaški fantje, nato pa mora dokazati, da si jo res zasluži. "Veliko časa smo namenili raziskovanju, kako šranga dejansko poteka in kateri običaji jo spremljajo. Gre za zelo zabaven in avtentičen del slovenske poročne tradicije, ki pa počasi izginja. Poročnih spotov je bilo posnetih že ogromno – tudi sam že imam enega – videa s šrango pa še nisem videl," je povedal Žan. Šranga v spotu ni le kulisa, ampak simbol poti do ljubljene osebe. Tako kot v pesmi tudi tukaj ljubezen ni predstavljena kot nekaj samoumevnega, zanjo se je treba namreč potruditi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.