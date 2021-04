Rožica Modrijanov odmeva iz avstrijskih hokejskih garderob

Avstrijski hokejski klub KAC, v katerem igrata tudi Slovenca Blaž Gregorc in Rok Tičar, je osvojil pokal avstrijske lige. In kot vedno po zmagi, je tudi tokrat iz garderobe odmevala Rožica, za katero sta, večinoma Avstrijce, navdušila prav naša hokejista. In ker so tudi Modrijani ponosni na to, da je prav njihova Rožica postala nekakšna zmagovalna himna kluba, so se jim ob tej pomembni zmagi pridružili tudi sami, pa čeprav na daleč.

