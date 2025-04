'Moj novi projekt je edinstven, saj je prvi takšen v zgodovini Slovenije'

Bernardo Brizani izhaja iz glasbene družine, ki se že štiri generacije angažira na področju glasbe in umetnosti tako v nekdanji Jugoslaviji kot zdaj v Sloveniji. Prav ta kulturna tradicija ga je spodbudila k ustvarjanju prvenca, ki ga je posnel s Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije , katerega lokacija je bila ključna za ustvarjanje pravega vzdušja. Mladi violončelist, ki je v času svoje kariere prejel številna priznanja in nagrade, se udejstvuje tudi v komercialni glasbi in se ne omejuje zgolj na eno glasbeno zvrst, s tem pa nastopa pred različnim občinstvom.

Posneli ste svoj glasbeni prvenec Štirje letni časi za violončelo in komorni orkester. Kaj nam lahko poveste o projektu, ki je noviteta v Sloveniji?

Naslov albuma Občutki mojega srca – Štirje letni časi odlično združuje sodobno glasbeno ustvarjanje z nostalgijo preteklih obdobij. Zgoščenke in vinilke simbolizirajo različne načine ohranjanja glasbe skozi čas, hkrati pa poudarjajo osebno in čustveno povezanost z glasbo, ki jo nosim v srcu. Ta naslov ni le opis projekta, ampak tudi izraz mojega odnosa do glasbenih obdobij, ki so me oblikovala, in do zvokov, ki jih prenašamo skozi generacije. Podnaslov Štirje letni časi se neposredno navezuje na glavno glasbeno temo projekta, kjer vsak letni čas prinaša svoje edinstvene občutke in zvoke, ki se prepletajo z glasbenimi izraznostmi skladateljev. V tem kontekstu zgoščenke in vinilke niso le tehnične naprave za predvajanje glasbe, ampak simbolizirajo hkrati občutke, spomine in čustveni naboj, ki ga glasba nosi skozi generacije. To delo je moje osebno glasbeno potovanje, ki združuje sodobno komponiranje z globokimi čustvenimi koreninami, povezanimi z zvokom in zgodovino glasbe. Tako naslov kot podnaslov v sebi nosita sinergijo tehničnih in čustvenih plasti, ki omogočajo poslušalcu, da se poglobi v vsak letni čas skozi subjektivne občutke, ki jih glasba prinaša.

V resnici splošna javnost ne ve veliko o tem, kako poteka snemanje takšnega klasičnega dela. Kako bi opisali sam potek snemanja, pri katerem ste sodelovali s Komornim godalnim orkestrom Slovenske Filharmonije pod dirigentsko taktirtko Stevena Loya?

Lokacija snemanja je bila ključna za ustvarjanje pravega vzdušja. Narodna galerija s svojo veličino in estetsko vrednostjo ter njenimi slikami je bila prava kulisa za takšno delo, saj je bila dvorana prostor, kjer sta se umetnost slikarstva in glasbe združili v popolno harmonijo. Povezovanje teh dveh umetniških disciplin je v tem projektu igralo ključno vlogo. Glasba, posebej napisana za to delo in ustvarjena z mislijo na Brizanijev pristop, je našla svojo sinergijo s priznanimi umetniškimi slikami v galeriji. Ta preplet ni le tehničen, temveč čustven in duhoven, saj je ustvaril prostor, kjer sta glasba in slikarstvo skupaj izražali isto božjo energijo in harmonijo.

Snemanje Štirje letni časi za violončelo in komorni orkester je potekalo v izjemnem okolju, kjer je bila umetnost združena v polni harmoniji. Snemalec avdio-video produkcije je bil priznani violinist Oliver Dizdarević , član orkestra Slovenske filharmonije, ki je s svojim bogatim znanjem in izkušnjami v svetu glasbe omogočil, da je snemanje potekalo v vrhunskem studiu, prepletenem z njegovim osebnim pristopom k ustvarjanju. Bil sem koproducent v njegovem studiu, kjer smo skupaj ustvarjali izjemen zvočni izdelek.

Poleg tega je sodelovanje z orkestrom Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije (KGOSF) in dirigentom Stevenom Loyem še dodatno obogatilo to izkušnjo. Z orkestrom in pod njegovo taktirko sem izkusil neverjetno sinergijo med orkestrom in mojim solističnim igranjem. Zvok orkestra je fenomenalen – bogat, dinamičen in čustven, kar omogoča, da se zlije z mojim violončelom na način, ki ustvarja harmonično in izrazito zvočno celoto. To sodelovanje ni zgolj tehnično dovršeno, ampak tudi zelo umetniško, saj z orkestrom kot solist ustvarjava skupaj nekaj neprecenljivega.

V tem kontekstu, kjer je nova glasba, posebej napisana za Brizanijev pristop, resonirala z izjemnimi slikami, smo ustvarili nekaj resnično edinstvenega. Vsekakor je bilo snemanje ne le tehnično, ampak tudi umetniško doživetje, ki je združevalo dve zelo pomembni umetniški obliki – glasbo in slikarstvo – v en sam, celovit izraz s prav posebno energijo. Ta harmonija med glasbo in umetnostjo je dala delu posebno globino, kjer vsak zvok, vsak ton, ni bil le tehnični element, ampak tudi osebna interpretacija občutkov, ki so jih slikarji in skladatelji skupaj ustvarili v tej edinstveni umetniški simbiozi.

Prvenec nosi naslov Občutki mojega srca/Feelings of My Heart. Zakaj takšno ime?

Naslov Občutki mojega srca je pravzaprav odsev globokih, čustvenih občutkov, ki sem jih doživel skozi glasbo. Glasba je zame način izražanja tistega, kar besede ne morejo popolnoma zajeti, in vsak letni čas v tem delu nosi svojo edinstveno čustveno zgodbo. V tem kontekstu sem želel ustvariti delo, ki povezuje moje osebne izkušnje z glasbo in z globokimi občutki, ki so se razvili v mojem umetniškem procesu.

Naslov Občutki mojega srca/Feelings of My Heart nosi globoko osebno sporočilo, ki odraža tako moje umetniško potovanje kot tudi pomembno vlogo, ki jo je imela moja družina v kulturnem življenju. Štiri generacije družine Brizani so se izjemno angažirale na področju glasbe in umetnosti, tako v nekdanji Jugoslaviji kot tudi v Sloveniji. Ta kulturna tradicija me je spodbudila, da sem ustvaril ta projekt s takšnim naslovom, ki ni le izraz mojih osebnih čustev, ampak tudi odsev širše kulturne dediščine, ki je vplivala na moje glasbeno ustvarjanje.

Z vsakim tonom in vsako skladbo čutim, da sem del nečesa večjega – ne samo svojih občutkov, ampak tudi kulturnega in umetniškega vpliva, ki je zaznamoval moj ustvarjalni svet. Glasba nosi težo zgodovine in umetniškega izraza, hkrati pa ostaja globoko osebna in čustvena. Tako sem začutil potrebo po tem prvem projektu, da izrazim te občutke in jih delim z občinstvom skozi glasbo.

Od leta 2020 ste asistent na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je v vas vedno tlela želja, da bi svoje znanje predajali naprej? Koliko časa na dan preživite za svojim glasbilom, ko ne učite in predavate?

Od leta 2020 imam naziv asistenta na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Pred tem sem zaključil magisterij in specializacijo v Nemčiji, kar mi je omogočilo pridobitev te pozicije. Vendar, žal, nikoli nisem imel priložnosti delati na akademiji, saj mi niso dali priložnosti, da bi svoje znanje in izkušnje prenesel na mlajšo generacijo. To je bilo zame razočaranje, saj sem vedno verjel, da imam veliko za ponuditi študentom in sem bil pripravljen deliti svoje znanje z njimi. Čeprav na akademiji nisem imel možnosti pokazati vsega, kar sem se naučil, sem vedno verjel v pomen izobraževanja in prenosa znanja. Glasba je moja strast in prepričan sem, da bi imel pozitiven vpliv na mlade glasbenike, če bi imel priložnost sodelovati z njimi na več načinov. Kljub temu še vedno iščem možnosti, kjer lahko prenesem svoje znanje in izkušnje, bodisi skozi druge oblike poučevanja bodisi z zasebnimi učnimi urami, kjer imam več svobode in priložnosti za neposredno delo z učenci. Vadba, ki jo opravljam, ni zgolj vprašanje časa, temveč predvsem kakovosti in osredotočenosti. Ko pripravljam projekte, kot je bilo snemanje Štirje letni časi, vadim od 6 do 8 ur dnevno. To je bilo še posebej pomembno, saj smo posneli 12 skladb za vseh 12 mesecev, poleg tega pa tudi 12 videospotov v samo 4 urah. Takšen izziv zahteva izjemno koncentracijo in pripravljenost, da se vsaka skladba izvede na najvišjem možnem nivoju.

Vadba, priprava in iskanje popolnosti so ključni pri vsakem umetniškem delu, zato sem se pri tem projektu popolnoma posvetil svojemu instrumentu in iskanju najboljše možne izvedbe.

Za moj razvoj na violončelu sta ključna tako talent kot trdo delo. Že od svojega 4. leta igram violončelo in skozi leta sem se nenehno izpopolnjeval. Vsak dan vadim z natančnostjo in predanostjo, saj vem, da sta za vrhunsko izvedbo potrebna tako talent kot ure in ure intenzivnega dela.