Moja dežela s plesnimi koraki Bohemov

Bohem se v pesmi Moja deželabrez metafor, naravnost in neposredno poklonijo naši domovini, ki so jo v sklopu koncertov že večkrat prepotovali. Raznolikost in barvitost naše dežele jih tako navdušuje, da so prepričani, da nikoli ni preveč pesmi, ki bi jo opevale. V skladbi so, kot že večkrat v preteklosti, glavno besedo prevzela godala. Bohem pravijo, da je bila to premišljena odločitev, saj so hoteli obuditi zvok, ki je zaznamoval njihov prvenec ter tudi na ta način proslaviti obletnico izida prve plošče.