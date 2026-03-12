'Mama pravi, da imam neverjeten stil, kakovost in odrsko prezenco'

Nastopali boste pred slovensko publiko, ki je znana po divjih zabavah. Kakšna so vaša pričakovanja za nocoj in kaj lahko oboževalci pričakujejo od vašega seta?

Oboževalci lahko pričakujejo energijo. To je moje bistvo. Zares visoko energijo, dobre vokale, dobre vibracije in dobro družbo.

Na sceni ste prisotni že več kot 20 let. Ob toliko novih didžejih, ki se pojavljajo, kaj mislite, da vas ločuje od drugih in ohranja vaš zvok edinstven tudi danes?

Kako se današnja Sam razlikuje od tiste Sam, ki je šele začenjala v tej industriji?

Sam, ki danes stoji pred vami, v primerjavi s Sam Divine, ko sem šele začela, se je pravzaprav imenovala Miss Divine, ne Sam Divine. Moje srce je še vedno enako in moja strast do glasbe ostaja enaka. Kot vse ostalo se tudi scena razvija. Tudi sama sem se razvila. Zrasla sem kot umetnica in zdaj sem v tako blagoslovljenem položaju, da lahko pomagam drugim umetnikom do preboja in delim svojo ljubezen do glasbe s svetom.

Nastopali ste na največjih svetovnih odrih. Kateri posamezni nastop vam je ostal v najlepšem spominu in zakaj?

O moj bog, nastopala sem na res neverjetnih odrih. Bila sem zelo blagoslovljena, da sem lahko nastopala po vsem svetu, od Avstralije do Azije, Amerike, Evrope in Velike Britanije. Ampak moram reči, da je moje posebno mesto Ibiza.

Sam Divine FOTO: Zak Watson

Imate kakšne posebne rituale ali navade za srečo, ki jih opravite, preden stopite na oder?

Torej, eden mojih največjih ritualov, ki jih naredim, preden odigram kakršen koli set, je, da očistim svoj prostor in ga blagoslovim z dobro energijo. Prekadim z žajbljem in to preprosto odžene vso slabo energijo ter ustvari ta čudovit prostor za igranje.

V svoji karieri ste osvojili številne nagrade. Ko ljudje pomislijo na Sam Divine, po čem si želite, da bi si vas najbolj zapomnili?

Zadnjih 25 let sem gradila svojo zapuščino in želim biti dobra vzornica. Želim biti navdih drugim umetnicam. In želim preprosto zapustiti sceno boljšo, kot je bila, ko sem vanjo vstopila.

Kaj je še na vašem seznamu želja za prihodnost, tako osebno kot poklicno?