Mojstri elektronskih ritmov poskrbeli za Brezmejno zabavo

Desetdnevni sklop dogajaj v okviru Pohoda za Evropo so v Novi Gorici začeli z edinstvenim Brezmejnim pohodom prijateljstva, ki so ga v večernih urah zaključili z Brezmejno zabavo. Zbrani so uživali ob ritmih mojstrov elektronske glasbe Klangkarussel, Spiller, Vanillaz, Tima Urbanye, Rolija in drugih mladih talentiranih DJ-jev.

Avstrijski duo Klangkarussell je v ospredju trenutne elektronske glasbene scene, ki navdušuje občinstvo po vsem svetu. Najbolj znana sta po skladbi Sonnentanz (Sun Don't Shine), ki se je uvrstila na svetovno lestvico uspešnic, sledil pa ji je cenjeni album Netzwerk, ki je po vsem svetu zbral več kot 1,3 milijarde ogledov. Za svoj prvenec Netzwerk pa jih je Evropska komisija leta 2015 razglasila za zmagovalca evropske nagrade EBBA (European Border Breakers).

"V Avstriji včasih ne cenijo lastnih stvari, zdaj je že bolje, ampak na začetku nama je bilo težko," sta o nastopih na domačih tleh povedala Avstrijca, ki sicer ne marata meja, rada pa nastopata v tujini, imata pa tudi to srečo, da je glasba univerzalni jeznik.

Vanillaz sta s svojimi energičnimi nastopi in temačnimi melodičnimi skladbami resnično zaznamovala mednarodno glasbeno sceno. Njuna pot od življenjskih prijateljev do priznanih umetnikov je dokaz nune predanosti in talenta.

Spiller, ikonični DJ in producent iz Benetk, je leta 2000 navdušil s svetovno uspešnico Groovejet (If This Ain't Love), ki je bila najbolj predvajana skladba britanskega radia tega desetletja. Znan po svojih skrivnih vzdevkih in neodvisnih založbah še naprej oblikuje elektronsko sceno s svežimi projekti in izjemnimi seti na dogodkih Glitterbox po vsem svetu.