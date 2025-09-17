Monika Avsenik je na sodelovanje z Janom Plestenjakom pristala brez pomisleka

Jan Plestenjak je za pesem Vse bo, vse bo moči združil s pevko Moniko Avsenik."Jaz sem jo povabil in sem rekel, Monči, pri nas poješ že drugo turnejo, super pevka si in si želim, da imava midva en skupen duet. Tako da je bilo to čisto spontano," je dejal pevec Jan Plestenjak. "Tako da res, če dobiš tako ponudbo ... meni se še danes smeji, tako da, hvala, Jan," je dejala pevka Monika Avsenik.
Nova balada nosi pozitivno sporočilo. "Govori o punci, ki je razočarana v ljubezni in pride k prijateljem in oni jo bodrijo in je en optimizem in je kljub temu, da je balada, zelo optimistična pesem. Govori o prijateljstvu," je dejal Plestenjak.
Novo pesem so opremili tudi z videoposnetkom, kjer se pevcema pridružijo tudi ostali člani spremljevalnega benda. "Video v bistvu ujame moment, ko mi pridemo z bendom z odra, izjemne glasbenike imam, in kaj se zgodi, ko pridemo iz odra in smo sproščeni in se pogovarjamo, kako je bilo na koncertu, kaj je bilo prav, kaj narobe ... Se objamemo. Ena velika emocija je in tako je tudi sigurno, kadar so pravi prijatelji in nekdo od njih pride razočaran, ga znajo dvigniti," je povedal Plestenjak.
