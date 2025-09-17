Svetli način
Monika Avsenik je na sodelovanje z Janom Plestenjakom pristala brez pomisleka

Ljubljana, 17. 09. 2025 20.55 | Posodobljeno pred 28 minutami

Rene Markič , Polona Jambrek , E.K.
Jan Plestenjak je za pesem Vse bo, vse bo moči združil s pevko Moniko Avsenik. Pesem nosi naslov po Janovem novem albumu in izstopa z močno čustveno noto ter zlitjem dveh glasov, saj tako Jan kot Monika s svojo interpretacijo in toplino pesmi dodajata še posebno razsežnost. Kot nam je povedal Jan, je bila Monika naravna izbira za duet, saj je kot spremljevalna vokalistka že dlje časa del njegove skupine. Monika pa je Janovo ponudbo sprejela brez pomislekov.

Jan Plestenjak je za pesem Vse bo, vse bo moči združil s pevko Moniko Avsenik."Jaz sem jo povabil in sem rekel, Monči, pri nas poješ že drugo turnejo, super pevka si in si želim, da imava midva en skupen duet. Tako da je bilo to čisto spontano," je dejal pevec Jan Plestenjak. "Tako da res, če dobiš tako ponudbo ... meni se še danes smeji, tako da, hvala, Jan," je dejala pevka Monika Avsenik.

Jan Plestenjak in Monika Avsenik FOTO: Toni Konrad

Nova balada nosi pozitivno sporočilo. "Govori o punci, ki je razočarana v ljubezni in pride k prijateljem in oni jo bodrijo in je en optimizem in je kljub temu, da je balada, zelo optimistična pesem. Govori o prijateljstvu," je dejal Plestenjak.

Novo pesem so opremili tudi z videoposnetkom, kjer se pevcema pridružijo tudi ostali člani spremljevalnega benda. "Video v bistvu ujame moment, ko mi pridemo z bendom z odra, izjemne glasbenike imam, in kaj se zgodi, ko pridemo iz odra in smo sproščeni in se pogovarjamo, kako je bilo na koncertu, kaj je bilo prav, kaj narobe ... Se objamemo. Ena velika emocija je in tako je tudi sigurno, kadar so pravi prijatelji in nekdo od njih pride razočaran, ga znajo dvigniti," je povedal Plestenjak.

