Monika Avsenik o novi pesmi: Snemati v postelji ni tako udobno, kot se zdi

Monika Avsenik je na samostojno pot stopila pogumno in samozavestno, zdaj pa v svet pošilja svojo novo pesem. "Pesem nosi naslov Tebi, napisal pa jo je Damjan Pančur . Za celotno zvočno podobo je ponovno poskrbel moj mož Anže ," je povedala pevka. Pesem je znova ljubezenska, Moniki pa se ni bilo težko vživeti v besedilo. "Z videospotom smo podkrepili besedilo pesmi, ki je ljubezensko. Glede na to, da sem sveže poročena, ni bilo težko najti teh občutkov, res je lepa ljubezenska pesem," je zaupala.

Tudi sama si je pri vživljanju pomagala z mislijo na svojega soproga. "Vsak, ki je v nekem odnosu, se lahko najde v tem besedilu. Vedno si je lažje predstavljati neke občutke, ki jih lahko poiščeš znotraj sebe, in pri tem mi je zagotovo pomagala misel na moža," se je skrivnostno nasmehnila in dodala, da je tako sama pesem veliko bolj pristna.

Videospot je posnela v enem od kranjskih hotelov, kar je bila zanjo prav posebna izkušnja. "Snemali smo v hotelski sobi in na postelji je precej zanimivo snemati. Mogoče deluje,kot da je zelo udobno, a v resnici je težko izpasti eleganten in lep, ker so poze lahko zelo neudobne. Energija na snemanju je bila sicer super, prav tako moja ekipa," je zaupala pevka, ki pravi, da je snemanje samostojnega videospota povsem drugačno kot snemanje v skupini. Sama namreč poje tudi v zasedbi Perpetuum Jazzile. "V skupini si kot del sestavljanke v mozaiku, ko si sam, pa je praktično vsa pozornost na tebi in nastopaš v vsakem kadru. So pa pri obeh stvareh plusi in minusi," je povedala.