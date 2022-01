Monom povezuje Šaleško dolino in Baleare

Tale je kar dober. Dream-pop, ki ga na domači sceni še kar naprej primanjkuje. Lamai aka Lara Poreber se na sled Stopinjam odpravi krasno razpoložena, v četnem zanosu. Začetna romantika songa je prav nalezljiva. Toda vse prekmalu se ta sooči z nepremagljivo oviro. Resda se ta razrašča spodobno in tiho, toda sčasoma je jasno, da bo premalo premišljen zvok električne kitare lahkoten dream-pop spreobrnil v malodane težavno rokovsko reminescenco. Že res, da ta nima odkritega namena pokvariti celote, toda spremljajoča kitara Stopinjam nežnost ne dodaja, pač ji to lastnost preveč lahkomiselno odvzema. Za nekaj ministopenj bolj anorgansko popačen ali pač bolj plastificiran izven kitare – in Stopinje ne bi bile nekaj, kar za sabo pušča tisti, ki lomasti, ampak tisti (bambi), ki lahkotno odskakuje. Ali še drugače. Če bi kitaro nadomestila, recimo, trobenta, bi senzibilen trobentač za spremljavo pevke Lamai, prepričan sem, izbral fraziranje z dušilcem.

Still Mind sodi na najnovejši album velenjskega veterana elektroničnih vzgibov. Monomu je tokrat resnično uspel prepričljiv chill-out met. Transverzalo med Šaleško dolino in Baleari še zlasti krepijo vokalni ostružki posuti po songu. Za dodatno toplino kompozicije poskrbijo še pogosti lestvični pregibi oziroma kot glissando dvigi in nato spusti. Izbrani osnovni tempo kliče po nuji simbioze med človekovo ležečo silhueto in med dvema drevesoma mikavno razpeto visečo mrežo. Vsak čas pa bo tudi u Veleju kot na Ibizi. Monom aka Stane Špegel je svoj novi album naslovil Hybrid Lounge.

Ocena: 4,5