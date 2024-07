Montreux jazz festival z zvezdniško zasedbo: tudi Duran Duran in Sting

Montreux jazz festival s tipičnim eklektičnim programom, ki vključuje pop, jazz, funk, hip-hop, rock in afrobeats, bo letos potekal do 20. julija. Brezplačni program z več kot 500 dogodki na 15 odrih predstavlja več kot 80 odstotkov celotnega festivalskega programa. Obiskovalce čakajo koncerti, nastopi DJ-jev, zabave ob bazenu, predstave, delavnice, jam-session ure, koncerti, filmske projekcije, poslušanje vinilk, literarna branja, plesni koncerti, joga in tudi kuhanje v živo.

Za letošnji brezplačni festivalski program so ob obali Ženevskega jezera pripravili novo glasbeno promenado z več terasami in odri kot kdaj koli prej. Tudi letos je poudarek brezplačnega programa na promociji mladih talentov in bodočih zvezd vseh stilov. Med drugim bodo na letošnjem 58. festivalu nastopili Raye, Massive Attack, Duran Duran, Janelle Monae, PJ Harvey, Sting, Tems, Justice, Dionne Warwick in Diana Krall.

Montreux jazz festival, ki poteka vsako leto v začetku julija, je leta 1967 ustanovil Claude Nobs. V naslednjih letih se je razvil v pomemben dogodek, ki ustvarja fantastične zgodbe in legendarne predstave, so zapisali na spletni strani festivala, ki ga od leta 2013 vodi Mathieu Jaton. Festival vsako leto obišče skoraj 250.000 ljudi, ki uživajo v slikovitem okolju, koncertih z odlično akustiko in številnimi brezplačnimi dogodki.

"Tega ne moreš opisati, besede niso dovolj. Samo priti moraš in to doživeti," je o festivalu nekoč povedal eden najuspešnejših glasbenikov in glasbenih producentov vseh časov Quincy Jones. Montreux jazz festival takoj za Montrealskim jazz festivalom velja za eno največjih jazzovskih srečanj na svetu. Festival, ki temelji na jazzu, danes gosti umetnike vseh glasbenih stilov.