Maja Založnik: Sporočilo s svojim glasom, čustvi in energijo prenašam na poslušalce

Točno tako. Album Pieces je v popolnoma drugem slogu, kot me je občinstvo navajeno. Želela sem ven iz svojih okvirov in se podati v neznano. Tako sem se poskusila v drugačnih ritmih in se podala zunaj cone udobja. Resnično sem ponosna, da sem naredila ta korak. Zdi se mi, da je to edini način, da rasteš in se razvijaš.

Do benda Moonshine sem prišla prek glasbenega prijatelja, s katerim sem točno pred štirimi leti prepevala na ladji. Povedal mi je za basista Kosto Mađarevića, ki se je želel vrniti na ladjo, in tako sva se spoznala. Projekt ladje je padel v vodo, saj je sodelovanje odpovedal takratni pianist. Zato sva se odločila za projekt na celini in takoj sem bila za, zdaj pa že štiri leta uspešno sodelujemo. To nas je zdaj tudi pripeljalo do prve avtorske ploščePieces.

Pesmi so eksistencialno-družbeno-introspektivno obarvane. Besedila si napisala večinoma z Anjo Žibert. Kako je peti besede nekoga drugega, ali se tako dobro poznata, od znotraj in navzven, da se v tem pogledu ujemata?

Z Anjo sva skupaj ustvarjali besedila. Nekaj je mojih, osebnih, za preostale pa sem Anji dala napotke, o čem želim prepevati, in sva se ujeli, saj se poznava od mojega 18. leta. Čeprav se nisva veliko družili, se je najina energija prelila in sva ustvarili čudovita besedila s sporočili.

Ob poslušanju se na trenutke zdi, da ti je bližje Adele, ko slišimo težje zvoke, se prikrade na misel Nightwish in podobne zasedbe. Se bolj vidiš v nežnejših pesmi ali ti je bližje divje rockanje in preizkušanje zmožnosti svojih glasilk?

Šla sem ven iz svojih okvirov, domač in blizu so mi soul in blues ter balade. S tem žanrom in slogom sem se podala v nekaj novega in drugačnega. Tukaj se odlično počutim. Rada prepevam balade in tudi udarnejše pesmi. Najpomembneje je, da ima pesem sporočilo, ki ga s svojim glasom, čustvi in energijo prenašam na poslušalce.

V pesmi z Zlatkom govoriš tudi o milijonih všečkov in ogledih, ki so postali vrednota. Vseeno živimo v takih časih, hočemo ali nočemo, koliko daš na sodobno tehnologijo, družbena omrežja in kaj meniš o dejstvu, da mladina več časa namenja buljenju v telefone kot medsebojnemu druženju?

Z Zlatkom želiva opozarjati mlade, starejše, pravzaprav vse generacije in tudi sebe, da je treba iti v naravo, na kavo s prijateljem na štiri oči, ven iz tega virtualnega sveta. Po sebi vem, da je to resnično težko in da se vse dogaja v virtualnem svetu, na telefonih, tablicah in računalnikih. Vsak zase ve, koliko česa je zanj dovolj. Ampak na žalost smo preveč okupirani na telefonih, kaj se dogaja na Facebooku ali Instagramu. Ampak če tam nisi aktiven, se zdi, kot da te ni …