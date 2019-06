Morello v Manchestru na odru z Muse

Kdo ne pozna Toma Morella, ki je eden izmed sodobnih "kitarskih herojev", poznan po zasedbah Rage Against The Machine, Audioslavein Prophets of Rage? Očitno je Morello oboževalec zasedbe Muse, saj so ga v britanskem Manchestru povabili, da z njimi zaigra na odru.

"Na neki točki moraš najti svoje meje, kaj lahko narediš na rock koncertu. Roboti se pojavijo na neki točki šova. Nisem mislil, da gremo lahko tako daleč, saj smo končno prišli do točke, ko smo morda šli predaleč. Nekje moraš potegniti črto, kaj lahko narediš v rock šovu in zdi se, kot da nihče tega ne počne več v svetu kitarske glasbe. Zato se nam zdi, da je to, kar trenutno delamo, precej unikatno,"je nedavno izjavil frontman zasedbe Muse, Matt Bellamy.