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Glasba

Morrissey zaradi logističnih težav odpovedal gostovanje v Las Vegasu

Las Vegas, 09. 08. 2026 16.00 pred 23 urami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Morrissey

Pevec Morrissey je tik pred zdajci odpovedal načrtovano gostovanje v Las Vegasu, kjer bi moral nastopiti štiri večere. Nekdanji pevec skupine The Smiths je zaradi nespečnosti pred meseci že odpovedal koncert v Madridu, tokrat pa je njegova ekipa kot razlog navedla nepredvidene logistične težave.

Kot je poročala revija Rolling Stone, je Morrisseyjeva ekipa v elektronski pošti sporočila, da so štirje koncerti v Las Vegasu, ki so bili načrtovani za 14., 15., 18. in 19. avgust, odpovedani. "Zaradi nepredvidenih logističnih težav Morrissey ne bo gostoval v Las Vegasu," so zapisali v sporočilu, piše revija.

Morrissey je odpovedal gostovanje v Las Vegasu.
Morrissey je odpovedal gostovanje v Las Vegasu.
FOTO: Profimedia

67-letni pevec je sicer pred meseci odpovedal koncert v Španiji, kot razlog pa navedel nezmožnost nastopati zaradi posledic nespečnosti. Svojim oboževalcem je pojasnil, da zaradi hrupa, ki je prihajal iz bližnjega gradbišča, ni mogel spati: "Vrtanje ob osmih zjutraj je bilo višek!" Dodal je, da je bil zaradi nespečnosti v katatoničnem stanju. "Potreboval bom leto dni, da si opomorem," je še zapisal.

To pa ni bilo prvič, da je odpovedal koncerte. Morrissey je v minulih letih postal znan po tem, da odpove ali prestavi svoje nastope. Novembra 2025 je odpovedal dva koncerta v ZDA, ker je, kakor je takrat zapisala njegova ekipa, prejel grožnje s smrtjo. Leta 2024 je odpovedal del turneje po ZDA, kot razlog pa so navedli nepredvidljive okoliščine.

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Morrissey je zaslovel v 80. letih kot pevec skupine The Smiths, v kateri so bili še kitarist Johnny Marr, basist Andy Rourke in bobnar Mike Joyce. Skupina se je razšla leta 1987, pevec pa je začel samostojno glasbeno kariero.

Razlagalnik

The Smiths so bili vplivna angleška rock skupina, ustanovljena leta 1982 v Manchestru. Veljajo za eno najpomembnejših skupin neodvisnega rocka (indie rocka) 80. let. Njihova glasba, ki je združevala melodične kitarske linije Johnnyja Marra in introspektivna, pogosto cinična besedila Morrisseyja, je postavila temelje za razvoj britpopa v 90. letih. Kljub kratkemu delovanju so močno zaznamovali alternativno glasbeno sceno.

Rolling Stone je vplivna ameriška mesečna revija, ki se osredotoča na glasbo, politiko in popularno kulturo. Ustanovljena je bila leta 1967 v San Franciscu. Skozi desetletja je postala eden najbolj prepoznavnih medijev za glasbeno kritiko, intervjuje z glasbenimi ikonami in poročanje o pomembnih družbenih ter političnih dogodkih, ki so vplivali na razvoj sodobne glasbene industrije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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