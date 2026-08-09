Morrissey zaradi logističnih težav odpovedal gostovanje v Las Vegasu

Kot je poročala revija Rolling Stone, je Morrisseyjeva ekipa v elektronski pošti sporočila, da so štirje koncerti v Las Vegasu, ki so bili načrtovani za 14., 15., 18. in 19. avgust, odpovedani. "Zaradi nepredvidenih logističnih težav Morrissey ne bo gostoval v Las Vegasu," so zapisali v sporočilu, piše revija.
67-letni pevec je sicer pred meseci odpovedal koncert v Španiji, kot razlog pa navedel nezmožnost nastopati zaradi posledic nespečnosti. Svojim oboževalcem je pojasnil, da zaradi hrupa, ki je prihajal iz bližnjega gradbišča, ni mogel spati: "Vrtanje ob osmih zjutraj je bilo višek!" Dodal je, da je bil zaradi nespečnosti v katatoničnem stanju. "Potreboval bom leto dni, da si opomorem," je še zapisal.
To pa ni bilo prvič, da je odpovedal koncerte. Morrissey je v minulih letih postal znan po tem, da odpove ali prestavi svoje nastope. Novembra 2025 je odpovedal dva koncerta v ZDA, ker je, kakor je takrat zapisala njegova ekipa, prejel grožnje s smrtjo. Leta 2024 je odpovedal del turneje po ZDA, kot razlog pa so navedli nepredvidljive okoliščine.
Morrissey je zaslovel v 80. letih kot pevec skupine The Smiths, v kateri so bili še kitarist Johnny Marr, basist Andy Rourke in bobnar Mike Joyce. Skupina se je razšla leta 1987, pevec pa je začel samostojno glasbeno kariero.
The Smiths so bili vplivna angleška rock skupina, ustanovljena leta 1982 v Manchestru. Veljajo za eno najpomembnejših skupin neodvisnega rocka (indie rocka) 80. let. Njihova glasba, ki je združevala melodične kitarske linije Johnnyja Marra in introspektivna, pogosto cinična besedila Morrisseyja, je postavila temelje za razvoj britpopa v 90. letih. Kljub kratkemu delovanju so močno zaznamovali alternativno glasbeno sceno.
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