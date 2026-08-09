Morrissey zaradi logističnih težav odpovedal gostovanje v Las Vegasu

Kot je poročala revija Rolling Stone , je Morrisseyjeva ekipa v elektronski pošti sporočila, da so štirje koncerti v Las Vegasu, ki so bili načrtovani za 14., 15., 18. in 19. avgust, odpovedani. "Zaradi nepredvidenih logističnih težav Morrissey ne bo gostoval v Las Vegasu," so zapisali v sporočilu, piše revija.

67-letni pevec je sicer pred meseci odpovedal koncert v Španiji, kot razlog pa navedel nezmožnost nastopati zaradi posledic nespečnosti. Svojim oboževalcem je pojasnil, da zaradi hrupa, ki je prihajal iz bližnjega gradbišča, ni mogel spati: "Vrtanje ob osmih zjutraj je bilo višek!" Dodal je, da je bil zaradi nespečnosti v katatoničnem stanju. "Potreboval bom leto dni, da si opomorem," je še zapisal.

To pa ni bilo prvič, da je odpovedal koncerte. Morrissey je v minulih letih postal znan po tem, da odpove ali prestavi svoje nastope. Novembra 2025 je odpovedal dva koncerta v ZDA, ker je, kakor je takrat zapisala njegova ekipa, prejel grožnje s smrtjo. Leta 2024 je odpovedal del turneje po ZDA, kot razlog pa so navedli nepredvidljive okoliščine.