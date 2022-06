Moški med koncertom Harryja Stylesa padel z balkona dvorane

Na koncertu Harryja Stylesa v Glasgowu je prišlo do neljubega incidenta, kjer je nek obiskovalec padel z najvišjega balkona dvorane. To je bil prvi datum pevčeve evropske turneje, moški pa je padel na druge obiskovalce, ki so ga zavarovali hujših poškodb. Koncert je bil razprodan, po padcu pa so se na družbenih omrežjih pojavili zaskrbljeni zapisi in kritike na račun varnosti.

Evropska turneja Harryja Stylesa se je začela z razprodanim koncertom v Glasgowu, kjer naj bi bilo prisotnih več kot 50.000 ljudi. A vse ni šlo tako gladko, saj se je zgodil tudi neljubi dogodek, ko je moški padel iz višjega nadstropja dvorane, dogodek pa je obravnavala tudi policija. Moški naj bi pri padcu utrpel lažje telesne poškodbe, obiskovalci pa so družbeno omrežje Twitter zasuli s kritikami na račun varnosti. icon-expand Harry Styles FOTO: Profimedia "Policisti so bili obveščeni o dogodku, da je moški padel iz zgornjega nadstropja na stadionu v Glasgowu. Dogodek se ni zgodil v sumljivih okoliščinah, moški pa je potreboval medicinsko pomoč," je potrdila škotska policija. PREBERI ŠE Harry Styles in James Corden v domu neznanca posnela videospot Na družbenem omrežju Twitter so se odzvali tudi prestrašeni in presenečeni obiskovalci koncerta, ena izmed oboževalk je tako zapisala: "Še vedno sem v šoku po koncertu Harryja Stylesa. Moški je iz zgornjega nadstropja padel na stojišče v vrsto pred nami, varnostnikov pa ni bilo nikjer. Stekla sem skozi glavni vhod, da sem pripeljala pomoč, vsi okrog nas pa so bili razburjeni in v šoku. Upam, da je z njim vse v redu." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Oglasila se je tudi mamica, katere 15 -letna hči je bila na koncertu: "Moja 15-letnica je bila na koncertu in videla moškega, ki je padel. Sprva je bila prepričana, da gre za napihljivo lutko. Res grozno. Upam, da je z njim in vsemi drugimi vse v redu. Grozen zaključek zelo posebnega večera." PREBERI ŠE Harry Styles in Lizzo navdušila na zaključku Coachelle Harry Styles in njegova ekipa se na dogodek še niso odzvali. Pevec je turnejo Love on Tour načrtoval že leta 2020, a je bila zaradi pandemije preložena, nove datume turneje po Angliji in Evropi pa je sporočil meseca januarja, v mesecu juniju in juliju pa bo nastopil na 24 koncertih.