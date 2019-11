Mötley Crüe so si premislili – na vrsti nova turneja

Mötley Crüe je pred začetkom svoje poslovilne turneje, ki so jo sklenili 31. decembra 2015, na novinarski konferenci podpisala dogovor o prenehanju igranja na turnejah. Zdaj pa so objavili video, ki prikazuje, kako je pogodbo razneslo. Ob tem so dejali, da pogodba ne velja več, saj to od njih zahtevajo oboževalci.

Leta 2014 je basist Nikki Sixx za revijo Rolling Stone poudaril, da legalno ne morejo več nastopiti, so spomnili pri BBC. "Ni ga denarja, za katerega bi se odločil spet nastopiti. Zelo sem namreč ponosen na to, kako smo končali," je bil tedaj prepričljiv basist skupine.

To odločitev je Sixx zagovarjal še februarja letos, ko so se ob napovedi biografskega filma The Dirt, ki je v kina prišel marca, pojavljale govorice o ponovni združitvi skupine. Te so se močno okrepile v zadnjem času, kar so v skupini pozdravili s tvitom, da se jim zdi zamisel zanimiva. Tvit je bil sicer pozneje izbrisan, še piše BBC.

Na turneji, za katero še niso znani datumi in prizorišča, se bodo Mötley Crüe pridružili britanski rockerji Def Leppard in ameriška zasedba Poison.

Zasedba Mötley Crüe je nastala leta 1981. Izdali so devet albumov, ki so jih prodali v več kot 100 milijonski nakladi. Med uspešnicami velja omeniti Dr. Feelgood, Girls, Girls, GirlsterShout at the Devil.