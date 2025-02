IL Divji z novo pesmijo spodbujajo k obljubljanju zvestobe in poroki

So pa člani skupine tudi v veselem pričakovanju, saj ima prav danes izbranka njihovega člana Aleša rok za porod. "Ja, sama ljubezen. Vsi smo že zelo na trnih, ker ne vemo, ali bo morda že danes, jutri ali celo v ponedeljek. Malo smo živčni, ampak upamo seveda na najboljše," so bili enotni člani glasbene skupine na vprašanje, kako nestrpno pričakujejo Aleševega prvorojenca. "Za našo skupino je to sicer že sedmi IL Divji malček, tako da smo zelo veseli in vzhičeni. Produktivni smo, no, širimo ljubezen," so se še pošalili glasbeniki.

Fantje so nedavno izdali tudi novo pesem z naslovom En dotik. "Gre za igro besed, pa tudi igro dejanj. Vsak par ima namreč nekaj svojega, kar ju povezuje in jima daje ljubezen." Člani glasbene skupine so namreč prepričani, da je vsak dan priložnost za izkazovanje ljubezni, da je vsak dan lahko valentinovo, zato so uradni dan zaljubljencev podaljšali še za en dan. S skupino ljubezni - FLIRRTI so poskrbeli za nepozaben koncert v razprodani dvorani v Šoštanju in prepevali avtorske IL Divje hite, kot so Odpeljem te, Imel te bom rad in čisto svežo En dotik.

"IL Divji bomo danes tukaj v Šoštanju zares prvič zaigrali pesem En dotik, ki je mogoče celo igra besed. S to pesmijo želimo IL Divji spodbuditi druge pare, naj se odločijo, naj si obljubijo zvestobo in se poročijo - to je naš moto."