Možganska nevihta zasedbe Koala Voice

"Pesem Brainstorm je bila napisana z mislijo kdo smo bili ko smo odraščali in z zavedanjem, da še vedno rastemo. Še vedno smo včasih narobe razumljeni, drugič izgubljeni, ampak to je lajf. Na koncu bo vse ok."

"Nekaj časa nazaj nas je kontaktiral Primož Ekart, s ponudbo za sodelovanje pri njegovem projektu predstave Vihar v glavi. Gre za predstavo o razvoju možganov pri najstnikih in njihovih odnosih z življenjem in okoljem, tudi s starši. Potreboval je glasbo, in začeli smo razmišljati o tej poti. Ni prvič da sodelujemo v gledališču, taki projekti so nam vedno bili zanimivi, tu pa je šlo še za dodatno zanimivo sodelovanje, glede na tematiko. Poslali smo mu par idej, on nam je predstavil igralce, like, zgodbo ter prostor, tem primeru lutkovno gledališče. Izdelek smo posneli v studiu Beartracks, in če se ponavadi konceptualno lotevamo predvsem albumov, je v tem primeru razmišljanje šlo predvsem v eno skladbo, kar se tudi sliši in čuti, saj je malce drugačen od prejšnjih izdelkov in najbrž tudi kasnejših," so o izvoru pesmi povedali fantje in dekle iz Koala Voice .

"Andraž nam je predstavil svoj film, ki ga je ustvarjal nekaj let, potreboval je glasbo, zdelo se nam je, sploh glede na tematiko, da ta paše zraven, všeč smo si bili, zato se nm je zdelo povsem naravno, da je prišlo do sodelovanja. Veselimo se že premiere, prav tako pa smo ponosni, da smo del tako filma Nemir, kot predstave Vihar v glavi, in obema ekipama želimo le najboljše v prihodnosti," je poudarila skupina.

Koala Voice imajo do konca leta še nekaj koncertov doma in čez mejo, hkrati pa razmišljajo o novih projektih. "V zadnjem času smo poskušali sprostiti urnik, tudi zato, da si odpočijemo glave in misli, a zdaj počasi padamo nazaj v ustaljene tirnice koncertiranja in ustvarjanja. Brainstorm je nekako vpogled v to. Po uspešnosti drugega albuma Wolkenfabrik, po svobodomiselnem prelomu rutine hitro izdanega Woo Horsie, rock'n'roll projekta, en teden ena plata, se vračamo v skupno ustvarjanje dolgoročnih planov. Leto 2020, bo za nas zanimivo leto, saj široko odprtih oči zremo v prihodnost, s težo vseh izkušenj zadnjih let na hrbtih in lažjih src, ob misli, kaj vse smo že preživeli, kaj se je zapisalo v naših možganih, in kako lahko to, z ljubeznijo, vozimo dalje in podiramo nove meje, " pa so se optimistično zazrli v prihodnost.

Oglejte si videospot in prisluhnite pesmiBrainstorm!