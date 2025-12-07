Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

MRFY akcijsko do odkritja prave ljubezni

Ljubljana, 07. 12. 2025 11.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Matjaž Ambrožič
Komentarji
7

Emkej preverja svojo prijaznost pa tudi endemijo tečnosti.

MRFY - Ljubav

Ljubav izstopa tudi kot del albuma Helo. Najbolj priljubljeni domači artistični kolektiv - naključno ali ne je to indie-rock bend - s songom še bolj poudarja svojo značilno pripovedno nepredvidljivost ter z njo sarkazem do ukalupirane bivanjske statike. Na koncu ekstremne pridobitniške akcije prevlada romantika in naposled ljubezen. Odličen video, ustvarjen z enim neprekinjenim posnetkom, vse našteto večkratno potrdi. Brihtno in kul.

Ocena: 5


IZAK FT. KATARINA - Berlin

Sprehod med betonom, steklom in jeklom utrjuje urbano melanholijo. Song umetnika Izaka Koširja s prikupno udeležbo igralke (občasno pevke) Katarine Čas napreduje s težkimi koraki, tj. v počasnem kot-Depeche-Mode ritmu. Kaj dosti več kot to niti noče izdati. Berlin bi spričo hitro prepoznane narativne taktike lahko več ponudil v zadnji minuti. Pa saj je znano, da je mesto s svojo sivino in stalno oblačnostjo tradicionalno imun na vrhunce. Oba vokala sta za pohvalno. Zakaj v spotu nastopa slovenska in ne opevana nemška prestolnica ostaja skrivnost. Toliko večja, ker idejnega mostu do podarjenega Berlina ni lahko odkriti.

Ocena: 4


EMKEJ - Tečn

Emkej v novem hitiču Tečn nastopa, kako bi drugače ali drugačen, kot zelo tečn. Esenco tega songa smo beležili že pred šestimi leti, ko je vrli raper dopadljivo modrostno pridigal Kaj bi ti mogo, pri čemer smo se takrat organsko spraševali, ali raper opisuje nas ali vseeno prej sebe. Seveda smo vsi tečni in iskri opazovalec Emkej tega ne more spregledati. Vprašanje, ki ostaja je, ali ima vloga, ki si jo je tokrat dodelil dovolj ljudska. Ali pa s spominom na Michaela Douglasa iz filma Falling Down le sočustvujemo s stisko glavnega lika. Odgovor bo ponudilo na ulicah opaženo število t-shirtov z napisom Tečn.

Ocena: 4


FLEA - A Plea

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Karizmatični basist slavnih Red Hot Chili Peppers pri triinšestdesetih ponovno odkriva jazz. A Plea je presenetljiv solo izpad energičnega godca. Epika po vzoru saksofonista in skladatelja Kamasija Washingtona je angažirana dvosmerno. Je klic proti vsej grdobi umazanega političnega prerekanja, predvsem pa poziv k ljubezni in medsebojnemu spoštovanju. Plesna improvizacija v Avstraliji rojenega glasbenika je dopadljiva, vseeno pa Fleajev nastopa po ekspresivnosti ne dosega točke ikonskega Christoperja Walkena iz videa Weapon of Choice producenta in didžeja Fatboy Slima.

Ocena: 3

poslušalnica singli
Naslednji članek

Dirigent Fedor Vrtačnik: Koncerti big bandov so posebna doživetja

SORODNI ČLANKI

Tudi Kehlani se po novem oklepa R&B konservativizma

Summer Walker herojsko brani R&B okope

Šele razočarana Austra ustvarila najbolj navdihujoč album

Charli XCX iz filma in nadzorovana usoda Ellie Goulding

Kdo še ne pozna tria Delta Riff

Tyla namensko obišče slavni butik

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
DirtySanchez
07. 12. 2025 12.13
+1
A mora ta Ambrožić res vsako nedeljo uničiti s svojo pojavo na tem portalu? Katastrofa
ODGOVORI
1 0
bb5a
07. 12. 2025 12.07
MRFY - Ljubav ocena 5?!? A je ta gluh pa slep al je skriti član benda, ta pesem in spot ocena=0, takšnih bednih člankov in kritikov ne rabimo, ki očitno porivajo sr*nje naprej...
ODGOVORI
0 0
špaget
07. 12. 2025 11.52
+1
Čavči bavči matek
ODGOVORI
1 0
Homer.Simpson
07. 12. 2025 11.18
+2
hojla dragi moji zvesti oboževalci, ali kdo ve, če je ta model z nagravžnimi očali že podal vlogo za dolgotrajno oskrbo, očitno spada v dom onemoglih, marijo galunich ga je zapustil, žene njegove pa kot kaže ne bo več nazaj, odšla z onim jovotom iz komende ki ima bmw x6, čaw čaw feni moji
ODGOVORI
3 1
špaget
07. 12. 2025 11.52
-2
Hej hoj moj heroj
ODGOVORI
0 2
Diego14
07. 12. 2025 11.17
+4
Evo ga...spet ta
ODGOVORI
5 1
Naiskreni
07. 12. 2025 12.08
prav vsakic me ta komentar nasmeje.. res paše v chich and chong film.. 🤣👍
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385