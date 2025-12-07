MRFY akcijsko do odkritja prave ljubezni

MRFY - Ljubav

Ljubav izstopa tudi kot del albuma Helo. Najbolj priljubljeni domači artistični kolektiv - naključno ali ne je to indie-rock bend - s songom še bolj poudarja svojo značilno pripovedno nepredvidljivost ter z njo sarkazem do ukalupirane bivanjske statike. Na koncu ekstremne pridobitniške akcije prevlada romantika in naposled ljubezen. Odličen video, ustvarjen z enim neprekinjenim posnetkom, vse našteto večkratno potrdi. Brihtno in kul.

Ocena: 5





IZAK FT. KATARINA - Berlin

Sprehod med betonom, steklom in jeklom utrjuje urbano melanholijo. Song umetnika Izaka Koširja s prikupno udeležbo igralke (občasno pevke) Katarine Čas napreduje s težkimi koraki, tj. v počasnem kot-Depeche-Mode ritmu. Kaj dosti več kot to niti noče izdati. Berlin bi spričo hitro prepoznane narativne taktike lahko več ponudil v zadnji minuti. Pa saj je znano, da je mesto s svojo sivino in stalno oblačnostjo tradicionalno imun na vrhunce. Oba vokala sta za pohvalno. Zakaj v spotu nastopa slovenska in ne opevana nemška prestolnica ostaja skrivnost. Toliko večja, ker idejnega mostu do podarjenega Berlina ni lahko odkriti.

Ocena: 4





EMKEJ - Tečn

Emkej v novem hitiču Tečn nastopa, kako bi drugače ali drugačen, kot zelo tečn. Esenco tega songa smo beležili že pred šestimi leti, ko je vrli raper dopadljivo modrostno pridigal Kaj bi ti mogo, pri čemer smo se takrat organsko spraševali, ali raper opisuje nas ali vseeno prej sebe. Seveda smo vsi tečni in iskri opazovalec Emkej tega ne more spregledati. Vprašanje, ki ostaja je, ali ima vloga, ki si jo je tokrat dodelil dovolj ljudska. Ali pa s spominom na Michaela Douglasa iz filma Falling Down le sočustvujemo s stisko glavnega lika. Odgovor bo ponudilo na ulicah opaženo število t-shirtov z napisom Tečn.

Ocena: 4





FLEA - A Plea

Karizmatični basist slavnih Red Hot Chili Peppers pri triinšestdesetih ponovno odkriva jazz. A Plea je presenetljiv solo izpad energičnega godca. Epika po vzoru saksofonista in skladatelja Kamasija Washingtona je angažirana dvosmerno. Je klic proti vsej grdobi umazanega političnega prerekanja, predvsem pa poziv k ljubezni in medsebojnemu spoštovanju. Plesna improvizacija v Avstraliji rojenega glasbenika je dopadljiva, vseeno pa Fleajev nastopa po ekspresivnosti ne dosega točke ikonskega Christoperja Walkena iz videa Weapon of Choice producenta in didžeja Fatboy Slima.

Ocena: 3