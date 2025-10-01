MRFY: Da prideš do oboževalcev, je veliko vredno, da jih obdržiš, pa še več

Čeprav so oboževalci skupine MRFY pesem Venera vzljubili že ob izidu njihovega zadnjega albuma Helo, ki je izšel marca, pa se jim je ta tako priljubila, da se je četverica odločila, da si zasluži tudi videospot. Premierno so ga predstavili na dogodku, ki so ga priredili prav posebej za to priložnost, ob druženju s Štrasom, Tomijem, Rokom in Sleykom pa so imeli možnost sodelovati še v nagradni igri.

MRFY niso le uspešni glasbeniki, podpira jih cela četa zvestih oboževalcev, zato se je četverica odločila, da posebej za njih pripravi dogodek, na katerem so jim premierno predstavili videospot za pesem Venera, album Helo na vinilki, ob druženju z njimi pa so se v posebni nagradni igri lahko potegovali tudi za nagrade, katerih glavna je bila avtomobil njihovega novega basista Dejana Slaka-Sleyka.

MRFY so predstavili nov videospot za pesem Venera.

'Ljudje si morajo s spotom sami ustvariti zgodbo'

"Zelo smo zadovoljni, ker ni pretenciozen, ampak je točno to, kar mora biti. Posnel ga je Filip Jembrih, ki je ful kul dečko in je za nas že posnel nekaj spotov. V Sloveniji imamo določen proračun za spote, ker včasih hočemo narediti preveč, pa izpade bolj češko. Zdaj smo pa naredili ravno prav," nam je po ogledu spota, v katerem nastopajo vsi člani skupine, povedal pevec Gregor Strasbergar-Štras.

"Lahko bi rekel, da je fuzija med Narnijo in britanskim grungeem. Nekateri pravijo, da spot spominja na bende, kot so Cigarettes After Sex in ostale," pa je pristavil bobnar Rok Klobučar in dodal: "Zdi se nam pomembno, da si ljudje s spotom sami ustvarijo neko zgodbo, zato mi nočemo delati prevelike, da si vsak človek lahko sam predstavlja, kar si želi."

"V bistvu je tako, da smo mi ponesreči z avtomobilom zbili pobeglo nevesto, ki je očitno imela nek prepir na svoji poroki in je bila že tako raztresena, potem pa smo jo še mi povozili z avtom. Čez cel spot jo spravimo v dobro voljo, kakor tudi ljudi z našo glasbo v njihovih življenjih spravljamo v dobro voljo. To je naše poslanstvo. Smo zgolj glasbeniki in glasniki pomladi," je še dodal Štras.

V videospotu so sodelovali vsi člani skupine, čeprav se morda skoraj do konca zdi, da temu ni tako. "Na koncu spota sledi presenečenje, ki pa ga ne moremo razkriti," je napovedal Klobučar, Štras pa je dodal: "Bravo, to je piarovsko zelo dobro. Zdaj si pri ljudeh vzbudil radovednost, da si spot pogledajo do konca, saj sledi nek preobrat."

Druženje z oboževalci

"Venera je naš najlepši komad na novem albumu Helo, ki je izšel spomladi, zato smo rekli, da bomo za takšne posebne priložnosti organizirali dogodke, kjer se lahko podružimo, se spoznamo, se prodaja merch, imeli pa bomo, seveda, tudi nagradno igro, glavna nagrada pa je Sleykov avto," nam je o druženju povedal pevec, Sleyk pa je v smehu pojasnil, zakaj se je 'žrtvoval' in podarja avto: "Za nekoga bo ta avto dobrodošlica, zame bo odhod in prihod nečesa novega. Dober namen." Ob tem je dodal, da ga ostali člani skupine niso prisilili v to dejanje. "V bistvu je on želel ta avto prodati. To je res slab avto, za katerega bi mogoče dobil 300 evrov. Zato smo rekli, da naredimo nagradno igro, v kateri bo sodeloval tisti, ki bo kupil kos mercha in avtomatsko sodeloval v nagradni igri in dobil avtomobil. Da bo volk sit in koza srečna," je o nagradni igri dejal Štras, Rok pa dodal: "Dejan Slak sploh ne bo dobil denarja, mi, kot bend, pa ga bomo dobili veliko. Tako da je za vse super."

Kaj pa skupini MRFY pomenijo oboževalci?

Kitarist Tomaž Zupančič pravi: "Zelo veliko. Oboževalci nas naredijo, tako kot vsakega glasbenika. Že to, da prideš do njih, je veliko vredno, da jih imaš in jih obdržiš, pa je vredno še toliko več. Radi se fotografiramo z oboževalci in jim posvetimo nekaj časa, tudi njim to veliko pomeni in potem še rajši pridejo na špile." Čeprav so zelo aktivni na družbenih omrežjih, kjer so v stalnem stiku z oboževalci, pa prisegajo tudi na 'dobro staro od ust do ust', pravi Rok, ki dodaja, da so s tem namenom tudi organizirali takšen dogodek.

'Glasba na vinilki je nekaj več'

"Dandanes je tako s prenosnimi mediji zvoka, da je dejstvo, da so v zatonu. Nihče več nima predvajalnika za CD-je, niti v avtu, vse je na pretočnih platformah, sama vinilka pa je v zadnjih nekaj letih zopet dobila nekaj zbirateljske vrednosti in z njo res podpreš bend. Pa res se bolje sliši. In če si nekdo vzame čas, da posluša cel album, je lepo, da ga posluša na vinilu in zato smo jo tudi naredili," nam je o izdaji albuma na vinilu povedal pevec. Tudi sami so ljubitelji vinilk. "Všeč mi je ideja, da je poslušanje glasbe nekaj več. Je kot nek ritual. Čeprav je vinilka nekoliko dražja kot klasičen CD, ti toliko več pomeni in jo res poslušaš v kosu, celo. Je čisto drugačna izkušnja," je povedal Tomi, ki vedno bolj prisega na vinilke.