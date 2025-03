MRFY: Helo, to je to, še, še, še!

Štras : Imamo trinajst novih pesmi, novega izvrstnega basista, ki ga kličejo S. (kot snake = kača), o katerem boste še slišali. Nov album je dodana vrednost, so drugi časi, gre za ponovitev našega največjega špila do zdaj. Pesmi se še niso povsem usedle, gre za premierno različico.

Rok : Dostikrat imamo kakšen papirčke v studiu in kaj čečkamo, potem pa smo med njimi našli ježke, ki jih je narisal Žare in smo iz tega razvili celotno grafično podobo, ki sem jo sicer oblikoval jaz.

Štras : Tri koncerte smo imeli z Joker Out, lepo smo se vklopili in pritegnili veliko občinstva, imeli smo tudi samostojne koncerte v Zagrebu in Beogradu, stvari se odpirajo, dejstvo pa je, da smo koncertni bend in da že toliko časa delamo, se čuti, da nobenega ne pustimo hladnega, če nas pozna, razume ali pa tudi ne.

Rok : Trudimo se, da ni vse na prvo žogo, če pa dolgo časa poslušaš, gledaš v eno stvar, lahko odriješ, slišiš še kaj novega. Zadeve so večplastne, da lahko ves čas odkrivaš nekaj novega in ti je posledično dlje časa zanimivo kot če bi bilo na prvo žogo. Štras : Pri nas je zdaj tako, ko se je izkristaliziralo, morda smo včasih kakšnen komad komplicirali na silo, zdaj pa je tako, da če je preprost, da ga ne bomo šli komplicirati. Ga pustimo, kakršen je. Če pa ima potencial, da ga obogatimo s harmonijami, zvoki, pa gremo tja, bolj smo osredotočeni, da pustimo pesmim, da so, kar morajo biti, kar smo se naučili v praksi. Da zasije tisto, kar je v skladbi najlepše.

MRFY o pesmih na plošči Helo:

1. HELO - beatlesovsko-oasisovski uvod, gre za "hello" po mrfyjevsko ali pomeni "helo" za vas nekaj drugega?

Rok: Helo je nastal iz interne šale v Londonu, ko smo šli na neko žurko, ko smo se drli "help me, helo".

Štras: Neka ženska se je to drla v Londonu.

Tomi: V Mostarju smo bili, pisali smo ideje, Rok je napisal "helo" namesto "hello", v bistvu pa smo za zahodnjake mi vzhodnjaki dostikrat kot neki kekci, vsaj občutek je tak ...

Štras: Pesem je eden naših prvih zares pozitivnih ljubezenskih pesmi, ki lepo odpira album in tudi obdobje, kar smo in kar si upamo biti. Še enkrat ali prvič.

Rok: Tudi refren reflektira veliko naših pesmi, kar pokaže, kako se je vse skupaj zložilo do naše tretje plošče.

2. GOFF - prva pesem, v kateri žvižgate, ki pa ima pravi anti-spot?

Rok: Ja, žvižganje bo problem na koncertih, ker nihče ne zna žvižgati, saj mora Štras peti, ne more pa obojega. Morda bi morali najeti nekoga, ki zna igrati tamburin in žvižgati (smeh).

Štras: V videospotu smo black metalci, kar je bila Žaretova ideja, zelo smo se zabavali. Ker za spote lahko zapraviš veliko denarja, smo šli tokrat obratno pot in se imeli dobro, zato je vse izpadlo kot je in je bilo "the best".