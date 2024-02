Mrfy in Laibach združili moči v Poskočni

Mrfy pa dodajajo: "Po naključnem kratkem stiku se je zgodilo sodelovanje s skupino Laibach. Skladba je po izvorni ideji navijaškega vzklika nastajala v studiih v Sloveniji, Mostarju in Londonu. Ob mnogih klasičnih instrumentih lahko ob zbranem poslušanju zasledimo tudi zvoke kurentovih zvoncev in harmonike. Nadejamo se tudi nadaljnjega sodelovanja in skupnega ustvarjanja."

"Sodelovanje med skupinama Laibach in MRFY pri skladbi Poskočna je inspirirano z uspehi slovenskih športnikov in politikov, pa tudi s solidarnostjo slovenskega naroda, kot se je pokazala ob nedavnih ekoloških katastrofah v Sloveniji. Z naslovom skladbe sta se skupini poklonili tudi spominu pesnika Ivana Volariča Fea, ki je nekoč napisal haiku z enakim naslovom," pravijo Laibach .

Pesem Poskočna , ki je sodelovanje dveh izjemnih slovenskih skupin, je dobila tudi video podobo, ta pa združuje različne tehnike, od 2D-animacije, 3D-animacije in fotofragije do kolažev in umetne inteligence. "Vsebinsko in tudi likovno smo iskali motive, ki povezujejo popularno slovensko kulturo. Tem motivom smo potem za protiutež dodali še par nežno provokativnih prizorov. Glede na to, da refren 'Kdor ne skače, ni Slovenc' izvira iz navijaštva, smo prav tako v video vključili veliko športnih motivov, od naših smučarskih skakalcev do kolesarjev. Najbolj očitna športna referenca pa je pri košarki, kjer imamo ilustracijo, ki predstavlja Luko Dončiča, ki med podpisovanjem avtogramov zabije nori koš. Če povzamem, videospot Poskočne govori o slovenskih zadevah, krajnski klobasi, športu, televiziji in alkoholu. In seveda o Mrfyjih," pa o videu pravijo Dolenjci.

Kot pravi pevec Gregor Strasbergar, je skupino Laibach poslušal že v osnovni šoli, ko so drugi poslušali Eminema in 50 Centa, ob tem pa razkrije, da je bila prva stvar, ki jo je naročil po internetu, pas skupine Laibach. Rok Klobučar pa pravi: "Ni to glasba, ki bi jo poslušal vsak dan, je pa cela ideologija in kar so oni naredili s pomočjo glasbe, je nekaj več. Smo oboževalci in smo hvaležni, da smo lahko mali delček njihove zgodbe."

"Nastal je kratek stik in prišlo je do sodelovanja dveh velikih slovenskih skupin. Nastal je komad, ki je nastajal zadnje leto, tudi v času ekoloških katastrof na Slovenskem. Hoteli smo narediti neko vzpodbudno skladbo in prebiti led, da se imajo vsi čim lepše," pravi o pesmi 'Poskočna' pevec skupine Mrfy, Rok pa dodaja, da kot skupina delajo obratno od tistega, kar se dogaja v svetu: "Med korono smo naredili 'Prjatučke', najbolj naša najbolj pozitivna pesem, tudi v tem času, ko se ne dogajajo dobre stvari, mi spet delamo pozitivno pesem."

Čeprav morda kdo ne bi verjel, pa tudi člani skupine Mrfy spremljajo šport, kot pravi pevec, pa je že tudi bil na tekmah. Šport pa je tudi tematika novega videa, ki spremlja 'Poskočno'. Kot razkrivata sogovornika, so režiserju dali proste roke, tudi po večkratnem ogledu pa se Gregorju spot še vedno zdi zanimiv.

Skupina je razkrila tudi Mrfyland, virtualno deženo in igro, ki je nastala s pomočjo umetne inteligence, predstavlja pa prostor za njihove oboževalce, kjer se lahko zabavajo, dobijo ekskluzivno vsebino in nakupujejo izdelke skupine.

"Zadnje leto in pol smo kar veliko okrog hodili, bili smo v Londonu in nazadnje smo bili v Mostarju. Predvsem po studiih v različnih krajih. Imamo en kup novih komadov, nič se nismo izdali in skoraj nič končali, kar je precej klasično za nas. Zdaj smo v resni fazi zaključevanja teh komadov in to leto jih bomo kar veliko izdali," pa še obljubljajo Mrfy.