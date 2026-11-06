MRFY na tretjem Prazničku postregli s pestrim glasbenim programom

MRFY so za letošnji Prazniček pripravili obsežen koncertni program, razdeljen na dva dela, v katerih so odigrali kar 34 skladb. Poleg njihovih največjih uspešnic je občinstvo prvič v živo slišalo tudi tri nove pesmi – Ropotala , Pralni stroj in Z rokami v žepih , ki nakazujejo, v katero smer se razvija njihov novi zvok. Koncertno dogajanje je zaznamovala tudi izrazita vizualna podoba, zasnovana na igri svetlobe in videoprojekcij.

Večer se je začel s Štrasovo akapela izvedbo uvodnih taktov skladbe Helo, nato pa so MRFY občinstvo popeljali skozi različna obdobja svojega ustvarjanja. Na odru so se jim pridružili tudi posebni gostje – Ružno Pače pri skladbi Latice, raperka Masayah pri Stupid in priznani trobentač Igor Matković. V zaključku so zazvenele še uspešnice Zaljubila, Venera in Prjatučki, po dodatku pa so večer sklenili s ponovno izvedbo skladbe Z rokami v žepih.

Letošnji Prazniček je potekal v znamenju novega ustvarjalnega obdobja MRFY 4.0, ki ga je skupina septembra napovedala z odlično sprejetim singlom PS. Skladba predstavlja prvi vpogled v njihov prihajajoči četrti studijski album, ki so ga letos snemali v studiu Black Mountain na Irskem, njegov izid pa je predviden za pomlad 2027.

Pri nastajanju novega materiala so se MRFY osredotočili na bolj neposreden, organski zvok in skupinsko ustvarjanje. S tem se vračajo k svojemu glasbenemu bistvu, hkrati pa odpirajo prostor za nadaljnje raziskovanje prepoznavnega zvoka.