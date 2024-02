Mrfy odprli 10. edicijo festivala Ment

"Ment je super, ker lahko vidiš nove glasbene zasedbe vseh žanrov. Spoznaš nekaj novega, bendi dobijo veliko novih poznanstev iz tujine. Spoznaš veliko ljudi, ki so del cele verige znotraj glasbenega biznisa," so prepričani člani zasedbe Mrfy, ki so leta 2018 na tem festivalu nastopili "čisto mlečni", letos pa, kot so se pošalili, so na njem "ta glavni". Gregor Strasbergar Štras, frontman zasedbe, je s preostalimi glasbeniki predstavil novo glasbo zasedbe in dodal, da je nastop na Mentu uvertura v njihovo prihajajočo slovensko klubsko turnejo.

Drugo ime Ment je festival glasbenih odkritij, na njem se namreč vsako leto predstavi široka paleta izvajalcev iz več kot 20ih držav. Med njimi so tudi dekleta Los Bitchos iz Velike Britanije. "Prvič smo tukaj in to je naša prva izkušnja s festivalom Ment. Vsi so zelo prijazni in občinstvo je čudovito. Ko smo prispele sem, smo ugledale čudoviti razgled na gore. Kot z razglednice," so bile glasbenice navdušene nad našo državo.