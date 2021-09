MRFY poletju mahajo v slovo z novo pesmijo

Novomeška zasedba MRFY se tokrat predstavlja z novo pesmijo Prjatučki, ki je nastala že leta 2019. Takrat sicer še ni imela besedila, dobila pa ga je pred pol leta. "Ta pesem ni tolažba, ta pesem je spodbuda in ozaveščanje tistega, na kar, še posebej v zdajšnjih časih, pogosto pozabljamo," so fantje povedali ob izidu pesmi, s katero še sporočajo, da bo spet zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca, saj ljubezen nikoli ne ugasne.

Pod glasbo pesmi so se podpisali člani zasedbe Gregor Strasbergar, Lenart Merlin, Tomaž Zupančič in Rok Klobučar. Pod besedilo pesmi pa se je podpisal njihov Gregor Strasbergar. Pesem je dobila tudi video podobo, režijsko palico pa je vihtel Jaka Teršek

Prav to so MRFY izkusili na lastni koži skozi poletje in obiske slovenskih odrov, pod katerimi so zopet ugledali in začutili množice. Zato ta skladba in še posebej videospot nagovarjata in opisujeta prijateljstva in ljubezni, ki nam vedno stojijo ob strani.