Mrfy: Praznik 2.0, še daljši, še slajši

Rokerska zasedba Mrfy je za svoje zveste oboževalce in predvsem oboževalke v imenu promocije tretjega albuma Helo v debelih dveh urah in pol priredila Praznik 2.0, koncert, ki bo marsikomu ostal v spominu kot en njihovih najboljših.

OGLAS

Dejstvo je, da ima novomeška zasedba Mrfy zelo zavzete oboževalke v prvih vrstah, a prav peklenska vročina, ki nastane v neprezračenem ljubljanskem Media centru, je tista, ki hitro navzoče pripravila do tega, da so bile prav hitro vse v kratkih rokavih, celo brez rokavov, da so se lahko razkrile njihove tetovaže in pripadajoče okrasje, vse pa so pesmi svojih idolov pele od začetka do konca.

Zasedba Mrfy je na Prazniku 2.0 predstavila tretji album Helo. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Pevec Štras, kitarist in klaviaturist Tomi, ter energični bobnar Rok so namreč z novim novim valom znanilci novih glasbenih časov, katere sami so nosilci glasbene spomenice. Rok pa je s svojo kučmo, ki jo rad nosi tudi na koncertih, povzročil pravo malo modno revolucijo, saj ga nekatere oboževalke rade posnemajo tudi s krznenimi dodatki. Vročini navkljub. "Lahko bi vam razlagal, kako je bilo včasih, kako je bilo v vojski, a zdaj so novi časi," se je na začetku z balkona oglasila njihova "siva eminenca", Žare Pak, ki jim sicer na albumu drži producentsko taktirko, prispeval pa je tudi recital v zadnji pesmi na albumu, Pravljica za lahko noč.

Pevec Štras je dosegel status enega najboljših domačih frontmanov mlajše generacije. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Po polurnem ogrevanju mlade zasedbe Majmunska posla so Mrfy večer pričeli s pesmijo Helo, ki pa so jo (baje) malo zafrknili, morda zaradi treme, a so pesem potem v drugem delu ponovili še enkrat. Ljubav je nova ljubezenska pesem, ki ji je sledila starejša Omama in priredba Lane Dey Rey (Video Games), Bby je še en starejši favorit, ki jo je nasledila bombastično razposajena palipali, pesem iz vmesnega turbulentnega časa nastanka albuma, ki je nastajal v več državah.

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen



























MRFY Praznik icon-picture-layer-2 1 / 15

Prvi resni vrhunec večera je bila zagotovo pesem Zonzei, ko sta na oder prišla člana kamniške zasedbe Matter, Tunja in Dacho, seveda pa ni odveč pripomniti, da je večina ljudi znala pesem na pamet od prve do zadnje besede. Sledile so uspešnice s prebojnega drugega albuma Use, in sicer Prosti pad, Zaljubila, Najlepše bitje, Tobogan ter Angeli. Za konec prvega dela so izvedli še Tretje oko in Klic, ki sta starejšega datuma.

Seveda tudi "kroksi" niso izostali, oboževalke v prvih vrstah pa so se najbolj razveselile pevčevih izletov po odrskem "mostu". FOTO: Miro Majcen icon-expand

Po krajšem premoru so drugi del pričeli s Human in Tonemo, ko se je spet pokazalo, kako dobro njihovo občinstvo pozna tudi novejše pesmi, Umru zate se mnogi spomnijo kot ene prvih njihovih pesmi, Lok napet pa je bila z drugega albuma. "Tudi naš novi član, basist Sleyk, je bil včasih fat kid, zato mu posvečamo naslednjo pesem," je novega člana Dejana Slaka - Sleyka predstavil Štras, basist pa je končno snel masko in se pokazal kot polnopravni član zasedbe. Slak je prekaljeni glasbeni maček, saj sodeluje ali je sodeloval z zasedbami kot so Moveknowledgement, AKA Neomi, Jardier, Tretji kanu ter Klemnom Klemnom, Danielom Vezojo in še kom.

Masayah je na svoj rojstni dan poskrbela za eksplozivno izvedbo pesmi Stupid. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Goff je najnovejši singel zasedbe, ki je zanj posnela šaljivi anti-spot, v katerem so vsi namazani kot "black metalci", videospot pa je klub praktično ničelnemu proračunu zelo zabaven. Pesem Stupid je prišla zapet raperka Masayah, ki je ravno ta dan praznovala rojstni dan, zato jih je celotna dvorana s Štrasom na čelu zapela "vse najboljše", eksplozivna pesem pa je bila nov vrhunec večera. Podobno dobro publika pozna tudi skladbi Anakin in Lydian, kot tudi eksplozivnejši Tvoj pizdun in Future Idol. Štras si kakopak ni mogel drugače, da ne bi zapoziral ter navrgel nekaj "samo njegovih" domislic, medtem, ko mu je most med občinstvo pomagal do še bolj pristnega stika z zbrano množico.

Basist Dejan Slak - Sleyk je sredi koncerta dobesedno snel masko in postal pravnomočni novi član benda, ki je zamenjal Lenarta Merlina. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Konec uradnega dela so sklenili z vedno razposajenim San Franciscom, novo Venero ter seveda Prjatučki, njihovim največjim in najbolj himničnim hitom do zdaj. V dodatku, ki bi (po Štrasovo), lahko trajal še deset pesmi, so se nato odločili za tri, in sicer šaljivo Šalala, starejšo Ureki in najnovejšo Usi tako, ki ima potencial za novo ljubezensko himno in hkrati eno nežnejših pesmi na novem albumu. Ta je za seboj potegnila navzoče občinstvo, ki je prepevalo z bendom, saj so vsi člani prišli na most in se tako poklonili hvaležnemu občinstvu, ki jim je ves večer jedlo iz rok.

Mrfy so z izredno energijo na krilih novega albuma potrdili dejstvo, da postajajo ena vodilnih domačih zasedb na glasbeni sceni. FOTO: Miro Majcen icon-expand