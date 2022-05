MRFY: Prjatučki z upanjem na lepšo prihodnost

Drugi album zasedbe MRFY z naslovom Use je najboljši primer, kako lahko tudi koronski čas spodbudi vrhunsko kreativo, saj so Gregor, Lenart, Tomaž in Rok poskrbeli za svojevrsten mejnik na domači glasbeni sceni. Več o albumu si preberite v pogovoru s frontmanom Gregorjem Strasbergarjem.

Album nosi naslov Use. Merite na besedo "vse" ali "uporabi"? Pesmi na albumu so namreč raznolike, kolikor se le da. Use je vse, kar nam pomeni vse, kar si lahko predstavljaš, in vse je kul. Seveda pa si želimo tudi čim večje uporabe tega albuma. Trdite, da vas je na albumu žanrsko "odneslo" v različne smeri. Torej z vsako pesmijo zavestno kljubujete tovrstnim žanrskim uvrstitvam, h katerim se najraje zatekajo leni novinarji in vsi tisti, ki prisegajo na predalčkanje? Ne zavestno. Če bi se zavestno, verjetno ne bi bilo dobro. To izhaja iz igre nas štirih (in producenta Žareta Paka). Do zdaj smo glasbo jemali zelo resno, potem pa smo doumeli, da smo odprti za marsikaj, tako idejno kot izvedbeno. In da smo vse: zabavni, smešni, absurdni, simpatični, čudni, jezni, žalostni, hkrati pa vsi zelo dobri in kompatibilni "muzičarji", zato si enostavno nismo postavljali meja in smo šli skozi vsaka vrata, ki so se prikazala. Privržence ste s prvo ploščo navadili na določen zvok, tokrat pa vse skupaj postavite na glavo. Verjetno je to večji kreativni izziv, ki je tudi zabavnejši, hkrati pa pomeni veliko potrditev, da gredo vaši privrženci z vami in se jim po poti pridružijo tudi novi feni. Ustvarjanje v teh treh letih je bilo osvobajajoče. S prvo plato smo se na nekaj navadili, ampak smo si potem hitro dokazali, da je v nas še veliko plasti. Smo pa zelo samokritični in od sebe ne bi nikoli dali nečesa, kar nam ni všeč. Eksperimentiranje je zabavno, narediti iz tega nekaj konkretnega pa je precej težje. Mi pravimo, da je treba komad "zakucati". Mislim, da smo tale album kar dobro "zakucali", in z veseljem in ponosom ga predajamo javnosti.

So se vam v času korone dogajale tako pisane, raznolike stvari, da ste jih zapakirali v drugi album, pregovorno "make or break"? Predvsem smo imeli veliko časa za ustvarjanje. Tako kot vsi drugi smo si ustvarili mehurček in na našo srečo – ali pa morda zaradi znanja – je bilo v njem zelo produktivno in osredotočeno vzdušje. Navajeni smo vztrajnosti in potrpljenja, ki sta se nam do zdaj vedno izplačala, in komaj čakamo, da eksplodiramo na koncertih. Torej vas producent Žare Pak ni potiskal po določeni poti, temveč vam je pustil proste roke? Kako komentirate dejstvo, da mu je uspelo narediti bolj raznoliko ploščo kot prvenec Story, pri katerem so sodelovali kar trije producenti? Žare zna prepoznati potenciale glasbenika oz. benda. In ko vidi, česa vse si sposoben, te bo potiskal onkraj meja udobja. Tam pa se zgodi največji napredek. Ta plošča je raznolika in izredno pomembna za nas, saj nam je pokazala, v koliko različnih smeri lahko gremo. Veliko smo se naučili. Očitno sta vas vsesplošna apatija in depresija obšli, saj sta bili zadnji leti za vas nadvse ustvarjalni. Seveda. Poleg tega ljudem nismo želeli dajati slabe energije in tako še poslabšati situacije. Zato smo naredili skladbo Prjatučki, za katero upam, da je bila marsikomu v uteho in je spodbudila upanje na lepšo prihodnost.

Kaj pa to, da vas je k sodelovanju v reklami povabil mobilni operater in je Mrfy naenkrat prišel v vsako slovensko vas in kotiček – ali to prispeva k popularnosti ali predvsem k debelini denarnice? K obojemu. V BBY ste dejali "Rabim premor od reklam", potem pa se vam zgodi točno to in vsi hočejo "VEČ", dobijo potrebo po "ŠE". Priznavate, da ste to vnaprej vedeli, ali nas lahko prepričate, da gre za popolno naključje? Vsaka umetnost, ne le poezija, včasih (vede ali nevede) nosi določena jasnovidna sporočila oz. informacije. To je magija, ki jo je težko razložiti, mislim pa, da ima velikokrat opraviti z igro in "nerazmišljanjem". Seveda pa so to zelo subjektivne zadeve. Vsak vidi oz. razume po svoje. Zaljubila je videospot, ki združuje vse najboljše: od serije Stranger Things, grozljivih iger preživetja in Davida Lyncha pa vse do posvetila Floydom z gorečim možem (naslovnica Wish You Were Here) ... Se zavedate, da ste s tem spojem slušnega in vizualnega naredili nekaj monumentalnega? Je to vaše ali režiserjevo maslo? Zasluge za ta spot gredo režiserju Matevžu Jermanu, direktorju fotogradije Sašu Štihu in drugim. Z ustvarjalci, ki jim zaupamo, je vedno dobro delati in večinoma so izdelki kvalitetni, včasih celo prelomni. Me pa tudi veseli, da potem gledalci oz. poslušalci ob gledanju in poslušanju doživljajo pozitivne občutke in nas primerjajo z zgoraj naštetimi vrhunskimi ustvarjalci.

Spomnimo: z videospotom BBY ste v spomin priklicali Kubrickovega Barryja Lydona, pri Prijatučkih pa ste se vrnili v analogni DIY, skratka, pokazali ste svoje prijatelje, polne veselja, čeprav je samo sporočilo pesmi resnejše ... Tudi spot BBY je režiral Matevž Jerman. Pesem Prjatučki že sama po sebi nosi toliko informacij in teže (ta sicer ni naporna), da je bila ideja pri ustvarjanju videospota narediti čim preprostejšo lepo, ljubezni polno izkušnjo, ki smo jo doživeli na koncertih in med druženjem poleti 2021, ter to pozitivnost predati ljudem. Nekoč ste dejali, da so volitve dolžnost, a da nočete pridigati – s kakšnimi očmi gledate na našo skupno prihodnost po parlamentarnih volitvah? Moj odgovor ni političen: mislim, da si vsak človek želi lepe prihodnosti, življenje pa bo vedno postreglo z izzivi. MRFY je za mir in ljubezen. Kaj je z vašo spletno stranjo, na kateri zbirate všečke oziroma dvignjene palce (thumbs up) vseh, ki jo obiščejo? Haha. To je naše sporočilo že nekaj časa. Vse je kul (palec gor).

Koncerta v Kino Šiška bosta, kot kaže, oba razprodana, to pa pomeni, da sta pred vami pestra poletje in jesen, četudi cilj niso Stožice. Je večkrat po malo slajše? Mi smo bend, ki ni ne pop ne alter. Zato so naši cilji in izzivi vedno našemu stanju primerni. Veseli me, da se število poslušalcev in sledilcev kljub naši drugačnosti veča. Ne hlastamo po gigantskem komercialnem uspehu, vedno pa mislimo na ljudi ter poskušamo ustvarjati kvalitetno glasbo in energične koncerte. Na najnovejših fotografijah ste taki, kot bi vas kdo priklopil "na štrom" in poslal nazaj v prihodnost. Vaš komentar? Haha. To je zopet delo ustvarjalcev, s katerimi sodelujemo in ki jim zaupamo. Loui Ferry je naredil frizure, Sari Valenci obleke, Urša Premik pa fotografije. Takrat se jim prepustimo, z njimi se igramo in si podajamo ideje. Izdelek je potem zanimiv in drugačen, a še vedno MRFY, ker smo vsi verjeli v proces. Zadnje vprašanje: kolikokrat na dan vam zagori in kaj tako vztrajno tli na dnu srca? Vedno. Ljubezen.