MRFY: Verjetno se tudi roparji pocukrano zatreskajo

Skupina MRFY je pred koncem leta svoje oboževalce razveselila z novim videospotom, ki so ga posneli za pesem Ljubav. Ta je izšla na njihovi zadnji plošči Helo in je edina, ki je v hrvaščini. Tako kot že sam naslov pove, govori o ljubezni, četverica, ki je spomladi uradno predstavila novega basista, pa verjame, da gre za temo, ki se nikoli zares ne izpoje.

Ljubav, edina pesem skupine MRFY z albuma Helo v hrvaškem jeziku, je dobila videospot in je po uspešnicah Pali Pali, Helo, Goff, Venera peti uradni singel s te plošče. Spot je zelo ambiciozen, saj je bil posnet v enem samem kadru ('tejku') brez rezov in je delo režiserja Andraža Drobniča, ki deluje pod umetniškim imenom Karlo Kirri.

MRFY predstavljajo videospot za pesem Ljubav. FOTO: Jan Pirnat icon-expand

"Pesem je precej direktno ljubezenska, že skoraj malo pocukrana, tako kot ta zaljubljenost vedno je. Z videospotom smo želeli ustvariti kontrast. Pa verjetno se tudi roparji pocukrano zatreskajo," so nam o pesmi in videu, v katerem nastopajo kot roparji, povedali Štras, Rok, Tomi in Sleyk, z njim pa so pokazali, da ljubezen človeka najde na najbolj nenavadnih krajih in v nenavadnih okoliščinah. Kaj pa njim kot posameznikom pomeni ljubezen? "Še vedno ne razumemo popolnoma. Zato pa tudi delamo takšne komade, kjer tudi sami sebi poskušamo kaj razložiti. Ni zanimivo, koliko komadov je že bilo narejenih na temo ljubezni, pa se jih še kar dela neprekinjeno. Ljubezen je neskončna," so nam odgovorili.

Video je nastal v 'enem tejku'

"Tako se je odločil režiser Andraž Drobnič iz ekipe Karlo Kirri. In jaz sem zelo zelo vesel, da je prišlo do tega, ker smo se imeli res vrhunsko. Nikoli še nismo na ta način snemali, proces je bil precej nov za nas in smo se punim zabavali," pa nam je o snemanju, ki je potekalo brez prekinitev, povedal pevec.

V spotu se poleg četverice kot glavna protagonistka pojavi še skrivnostna dama, Štras pa nam je zaupal, kdo jo je upodobil: "Dama v spotu je Špela Lovrec. Igralka z AGRFT-ja. Nastopala bo še v enem videospotu za skladbo Helo, ki izide kmalu. Ful je v redu punca in jo lepo pozdravljamo!" Čeprav je album je bil izdan že marca, pa je bilo kmalu jasno, da je pesem Ljubav ena od tistih, ki jih oboževalci skupine najraje poslušajo. Zakaj je dobila video podobo šele zdaj? "Zato ker nam je dolgčas. Pa zato, da pesem dobi neko dodatno pozornost. Pa zato, ker bi radi, da doseže tudi hrvaški in srbski trg," pravijo MRFY.

Album prej kot v dveh letih?

Kmalu prihaja novo leto, mi pa smo eno najbolj priljubljenih skupin pri nas spomnili, da so pred časom v našem studiu napovedali, da bo nova plata izšla prej kot v dveh letih. Kako pa jim gre?