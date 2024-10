Mrfy: Vsaka skupina, razmerja ljudi, vsako gibanje ima svoja obdobja

Skupina Mrfy po desetletju delovanja doživlja novo obdobje, a kot pravijo, so spremembe nekaj običajnega po toliko skupaj preživetega časa. Oboževalce so razveselili z novim singlom, ki nosi naslov Tonemo, pa tudi presenetili z novico, da se je basist Lenart Merlin odločil, da se umakne.

Mrfy pravijo, da so po tehtnem nerazmisleku znova naredili nekaj, kar se je naredilo samo od sebe in predstavili nov singel Tonemo, ki je že napoved tretjega albuma. Napovedali so, da se je zanje začelo novo obdobje, ki so ga poimenovali Mrfy 3.0, del tega pa bo tudi novi 'basolomilec', čigar identitete po odhodu Lenarta Merlina še ne želijo razkriti.

MRFY so predstavili nov singel Tonemo. FOTO: Anja Smaka icon-expand

"Pogosto se zgodi, da muzičarji skanaliziramo odraz časa. Družbenega ali pa osebnega. V tej skladbi se nam zdi, da velja oboje. Kar koli izdamo, ponavadi nosi težo obdobja, v katerem smo," o pesmi Tonemo, ki je odraz duha časa, pravijo Gregor Strasbergar, Tomaž Zupančič in Rok Klobučar. Novi singel je dobil tudi video podobo, za katero je znova poskrbel Bonino Englaro, nastal pa je v okoliških gozdovih in poljih podpeškega jezera. "Video smo zaupali Boninu Englaru, ki je za nas že delal videe za skladbe Zonzei, Angeli in druge. Prepustili smo mu kreativo in jo le malo popravljali. On je k projektu spravil tudi mladega, perspektivnega srbskega snemalca (DOPja) Dzejlana Ibrahimovića. Včasih video ogromno doda k legitimnosti skladbe, jo opolnomoči in razširi zgodbo. Včasih ne. Radi se ukvarjamo tudi z vizualno predstavitvijo naših idej, stila in kreative," pa pravijo o spotu.