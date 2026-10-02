MRFY vstopajo v ero 4.0: Ne bomo sledili trendom

MRFY 4.0 se vračajo k brezkompromisnemu in surovemu zvoku. K človeškosti in analognosti tako pri zvoku kot pri izvedbi. Takšen bo njihov četrti album, ki so ga posneli na Irskem, kjer so prebudili kreativo, ki se pretaka po njihovih žilah. Da se vračajo h koreninam, dokazuje tudi to, da so v studiu znova združili moči s prvotnim basistom Lenartom Merlinom, vse skupaj pa je potekalo pod budnim ušesom producenta Žareta Paka.

MRFY predstavljajo singel PS. FOTO: Živa Hozjan

Za pokušino, kaj prinaša to novo obdobje, v posluh ponujajo singel PS. "Svet se spreminja na način, ki nam ni všeč, pa se nočemo prilagajati. Povod za tekst je bil spontan, tako kot je najbolje. Bil je tudi prvi zares suveren komad, ki smo ga naredili za nov album in smo se odločili, da bo to prvi singel oziroma anti-singel," nam je povedal tekstopisec in pevec skupine, Gregor Strasbergar - Štras.

Kot je dodal, so se pri snemanju skušali izogniti klasičnemu studijskemu zvoku in ohraniti občutek 'živosti', s čim manj dosnemavanja in postprodukcije. "S tem želimo poudariti človeškost, predvsem v glasbi in umetnosti, ki je v teh časih v nevarnosti, pa vendar se vedno znova dokazuje, da se roboti ne znajo tako dobro zmotiti kot mi," je še poudaril.

PS je dobil tudi videospot, tudi pri nastajanju tega pa so se odločili za preverjeno ekipo. "Ekipa KarloKirri je verjetno najbolj profesionalna ekipa – vsaj za naše pojme. Izredno samoiniciativna in determinirana. Mi smo imeli sicer popolnoma drugo idejo, vendar smo se potem prepustili Andražu in ostalim, da naredijo, kakor mislijo. Seveda so nas tudi 'šmeksi' oblekli, naredili pa smo si tudi grillse pri Lovrotu Šenku. Snemanje je bilo zelo zabavno, rezultat pa je za naše pojme svetovnega ranga," je v imenu skupine povedal Štras.

4.0 in četrti album zasedbe MRFY

Po zelo uspešnem Helo, ki je izšel v začetku leta 2025, za prihodnjo pomlad napovedujejo četrti album. Ker je vsaka plošča novo poglavje, se za bend, ki prihaja z Dolenjske, sedaj začenja era 4.0. Kaj ta prinaša? Štras odgovarja: "Rdeča nit vsega je ravno ta človeškost in analognost tako pri zvoku kot pri izvedbi. Hočemo brezpogojno uveljavljati naše največje adute, to pa sta izvajanje in snemanje muzike. Ne bomo sledili trendom, ne bomo prilagajali zvoka za pop momente in ne bomo si skurili možganov na socialnih omrežjih. Poskušali bomo obstajati v realnosti in jo narediti čim bolj zabavno in osvobajajočo."

Četrti album skupine MRFY bo predvidoma izšel marca 2027. FOTO: Živa Hozjan