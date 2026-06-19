MRFY z dvojcem RotorMotor presenetili s kratkometražnim albumom

MRFY in RotorMotor s singlom Počitnce uradno odpirajo poletno sezono, skupaj z njim pa so presenetili tudi z izdajo EP-ja, ki so ga poimenovali ROTORMOTORMRFYPOP. Na kratkem albumu je ob izdanih treh komadih še bonus pesem Tihi lover, ki videospota ne bo dobila, saj si želijo, da si poslušalci sami zamislijo zgodbo zanjo.

MRFY in RotorMotor predstavljajo EP z naslovom ROTORMOTORMRFYPOP. FOTO: Arhiv izvajalca

Presenetili ste z EP-jem, na katerem ste sodelovali z dvojcem RotorMotor in izvajalcem Ružno Pače. Kako je prišlo do sodelovanja in kako ste izbrali prav njih?

Z dvojcem RotorMotor smo že stari znanci. Levanael je nekdanji član skupine Matter, Nejc pa je bil vodja mariborskega umetniškega kolektiva LNTRN. Zgodilo se je jeseni, ko je šel Štras prvič v življenju na rejv. Bilo mu je všeč, zato je dobil zamisel, da bi lahko s fantoma naredili skupno zgodbico. Za nekaj dni smo šli v zidanico na Trški gori, kjer se je zgodila magija. Zvedave mladostniške melodije in hitri ritmi elektronske glasbe so kar kričali iz nas. Z Ružno Pače pa nas je združila skupna ljubezen do rož in vrtnarstva. Žan (Ružno Pače) je posnel demo pesmi Latice, ki govori o rožah in ljubezenski romanci. Zdelo se nam je, da lahko skupaj ustvarimo nekaj lepega, zato smo se odločili, da gremo v studio in pesem posnamemo skupaj. Nastala je čudovita spomladanska slovensko-hrvaška himna zaljubljencev.

MRFY in Ružno Pače FOTO: Urša Premk

Zakaj MRFY radi sodelujete z glasbenimi kolegi?

V obdobju med albumi si radi popestrimo življenje z različnimi sodelovanji. To je čas, ko ustvarjamo neobremenjeno. Večkrat nas pot zapelje tudi v neznano. Pri vsakem sodelovanju se naučimo novih stvari, spoznamo nove ljudi in dobimo nove prijatučke. V preteklosti smo sodelovali že z Laibach, Matter, Heleno Blagne, Masayah ... Vsako novo prijateljstvo je polno zgodb, stranski učinek pa je glasba.

Poleg do zdaj predstavljenih Noč in dan, Latice ovenule in zadnjega Počitnce, ste dodali še bonus komad Tihi lover. Slednji še nima videospota. Ga lahko pričakujemo? Kdo stoji za prejšnjimi tremi in čigave so bile idejne zasnove zanje?

Video za pesem Noč in dan sta posnela Jaka Teršek in Lenart Merlin. Ideja je bila obuditi spomine na nostalgične goff rejve iz devetdesetih, kar je šlo z roko v roki s pesmijo. Videospot za pesem Počitnce je režiral Rok Klobučar. Ideja o počitnicah ga je vodila v Bohinj, kjer se vsi MRFY-ji počutimo kot doma. Počitnice so poletje, so vročina, so zabava in svoboda. Vse to lahko vidite v končnem izdelku. Jahali smo konje, pluli po Bohinjskem jezeru, se sprehodili na Vogar itd.

Video Latice ovenule je režirala Urša Premik, naša dobra prijateljica in sodobnica. Izbrali smo jo, ker smo v preteklosti že delali z njo in je ena najboljših vizualnih umetnic pri nas. Posnela je vrhunski, lahkoten, ljubezenski video, in to je vse, kar je pesem potrebovala. Če ustvarjaš s prijatelji, delo nikoli ni težko in to je bistvo. Pesem Tihi Lover pa videospota v klasični obliki ne bo dobila. Želimo, da si naši poslušalci sami zamislijo svojo zgodbo o tihem ljubimcu.

Z izdajo singla Počitnce zaključujete projekt FeatSummer, čeprav se poletje šele začenja. Kje in kako boste preživeli ta letni čas?

Poletje se začenja, počitnice se začenjajo, poletno koncertno obdobje se začenja! Za nas je poletno obdobje kar intenzivno, polno koncertov in rajanja. Čas med koncerti bomo preživeli na različnih koncih morja (smeh). Štras rad hodi na Hrvaško, kjer uri svoje plavalne sposobnosti. Rok bo šel na Sardinijo in tam preplezal ter prehodil vse hribe, ki jih bo videl. Tomaž pa bo na Majorki vadil kitaro, da bodo njegovi prsti še hitrejši.

MRFY in RotorMotor FOTO: Rene Ketiš

Hkrati napovedujete naslednje poglavje, in sicer izid albuma Anti AI, ki bo izšel spomladi. Kaj lahko že razkrijete o albumu?