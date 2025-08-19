Mrigo in Ghet: Kljub izzivom sta vloženo delo in ljubezen do hip hopa obrodila sadove

Dvojec Mrigo in Ghet na slovenski hip hop sceni ne potrebuje posebne predstavitve, saj sta se v zadnjih letih kar trdno zasidrala na njej. Od leta 2019 sta ustvarjala trilogijo, ki jo zaključujeta z nedavno izdanim albumom Enkrat, zanj pa pravita, da zaokroža zgodbo in zvočno potovanje, na katero sta se podala skupaj Več o albumu in sodelovanju nam je povedal Mrigo.

Nedavno je izšel vajin zadnji skupni album, ki sta ga poimenovala ENKRAT. Zakaj takšen naslov in kaj je njegova rdeča nit?

ENKRAT je zadnji album trilogije VSE-ŠE-ENKRAT. Naslov ENKRAT ("nekega dne") pa tudi zato, ker smo na tem albumu zbrali komade, ki so nekako bili na 'lagerju', da bodo 'enkrat že izšli' oz. smo jih 'šparali' za konec, kot npr. Pogreb. Z rdečo nitjo se nikoli nisva pretirano ukvarjala, kajti v besedilih sva stremela k avtentičnosti uličnega pripovedovanja o vsem, kar nas obkroža. Ko pa potegneš črto, je pri nama rdeča nit vedno nekakšen aspekt malega človeka na družbeno stanje, ki se seveda prepleta s klasičnim reperskim egotripom. Poleg družbene ozaveščenosti so na najinih albumih vedno tudi zajebantski in ego-trip komadi, ki pumpajo samozavest tako poslušalca kot tudi avtorja.

Trilogija Mriga in Gheta je nastajala osem let. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Album zaključuje trilogijo, ki sta jo začela s prvim albumom Vse leta 2019 in nadaljevala z albumom Še leta 2020. 'Vse še enkrat'. Kaj bo se bo zgodilo še enkrat?

Leta 2011 je izšel najin prvenec z naslovom MRIGZ 'N' GHET HITZ, ki so ga poslušalci slovenskega in balkanskega hip-hopa uvrstili med najboljše albume pri nas. Številni nastopi doma in v tujini ter razne potrditve so naju navdihnili za nadaljnje ustvarjanje. Oboževalci so zahtevali nadaljevanje prvenca ali t. i. MRIGZ 'N' GHET HITZ 2, ki pa se je nama zdel dokaj velik zalogaj, ker ponavadi nadaljevanja uspešnih prvencev ne dosežejo pričakovanj. Odločila sva se, da nadaljnji projekt poimenujema VSE-ŠE-ENKRAT, ker bi vse, kar se nama je zgodilo okoli prvenca, z veseljem ponovila. Posnetih je bilo približno 25 komadov, ki sva se jih odločila 'dozirati' in s tem servirati VSE-ŠE-ENKRAT v treh delih. Z vsakega albuma smo tako izvzeli štiri do pet singlov in s tem vsakega posebej nadgradili, da bi se z delom in izvirnostjo lahko približali pričakovanjem ali pa jih celo presegli. Album VSE je bil na portalu 24ur.com izbran med najboljše albume leta 2019.

Mrigo in Ghet predstavljata album z naslovom ENKRAT. FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Pravita, da je to začetek novega poglavja. Kaj torej sledi v novem poglavju?

Kar sva začela pred 15 leti, je s časom postalo vse težje. Zaradi različnih življenjskih poti se je proces ustvarjanja precej spremenil. Trilogija je nastajala kar osem let. Kljub vsem izzivom pa sta vloženo delo in ljubezen do hip hopa obrodila sadove. Vračamo se na odre, kjer smo že nastopali, čutimo, da je vpliv najine glasbe večji in da je podpora močnejša kot kadarkoli prej. Mislim, da sva dosegla, kar sva si zadala. Kar pa se tiče prihodnosti, je negotova – tako kot svet, v katerem živimo in se borimo.

Na albumu je tudi nekaj sodelovanj. Kako sta se odločala, s kom bosta sodelovala oziroma koga bosta povabila k sodelovanju?

Vokalno na albumu gostimo dva Hrvata. Prvi je Stole, legenda balkanskega rapa, ki sem ga kot promotor nekajkrat bookiral v Sloveniji. Zaradi dostopnosti in seveda skupne ljubezni do trdega rapa je bil takoj za sodelovanje. Za komad TISTO smo posneli tudi videospot v Zagrebu. Drugi vokalni gost je Scriptor, ki pa je slučajno bil v studiu, ko je DJ BeroZmaj snemal scratche za komad UTRETJE. Scriptor, ki je tesni sodelavec DJ BeroZmaja in spoštovan liricist na balkanski hip hop sceni, je bil namreč tako navdušen nad Ghetovim instrumentalom, da je kar na licu mesta napisal tekst in posnel kitico za naš komad. Njegov del smo z veseljem obdržali na komadu, za katerega smo tudi posneli videospot.

'Opozarjanje na nepravilnosti in izražanje teh čustev pa je poslušalce vedno povezovalo z najino glasbo in ostalimi, ki se lahko poistovetijo s takšnim vidikom.' FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Glasbene podlage so v večini delo Gheta (Ghet Heat), poleg mene pa so svoje instrumentale prisevali še Sunny Sun, ki je produciral že na albumu VSE in Jani Rak (ilstrumental), ki je z nami od samega začetka snemanja komadov. Jani Rak je, kot vedno, poskrbel tudi za mix in master. Posneli smo tri videospote. Prvi video za singel DOMA-CHI, ki je izšel v času korone, smo naredili z Žigo Čibejem, ki smo ga spoznali preko rap kolega Mirka, za drugega TISTO in tretjega UTRETJE pa je v celoti poskrbel hrvaški video-maker in ustanovitelj založbe TDKM, Tibor iz Zagreba, ki je s svojim neutrudnim delom na hrvaški hip hop sceni prepričal tudi naju. Za grafično podobo vseh treh albumov je poskrbel izjemni ilustrator in grafični oblikovalec Nenad Cizl in Maribora, ki smo ga spoznali preko našega rap brata Emkeja.

Tudi na albumu ENKRAT vztrajata pri družbeno kritičnih besedilih in trdem, neizprosnem slogu. Zakaj je pomembno, da z glasbo opozarjata na stanje v družbi?

Nezadovoljstvo, frustracije, ki jih vsakodnevno doživljamo, so povezane z družbo, v kateri živimo in nam kroji prihodnost. Opozarjanje na nepravilnosti in izražanje teh čustev pa je poslušalce vedno povezovalo z najino glasbo in ostalimi, ki se lahko poistovetijo s takšnim vidikom. Trd, neizprosen stil pa je tisto, kar je tudi naju najbolj inspiriralo pri poslušanju rapa. Kritika družbe je vedno bila vpeta v rap in hip hop, kar sva tudi sama iz poslušanja te zvrsti najbolj začutila in pri ustvarjanju uporabila kot nama sproščujoč ali podžigajoč način izražanja.

Mrigo in Ghet: "Kritika družbe je vedno bila vpeta v rap in hip hop." FOTO: Arhiv izvajalca icon-expand

Kako se po vseh teh letih spominjata vajinega začetka sodelovanja? Kako sta se v tem času spremenila in kako bi opisala drug drugega?