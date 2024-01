Mrliški oglednik: Sinéad O'Connor je umrla naravne smrti

Pol leta po smrti irske pevke Sinéad O'Connor je znan vzrok njene smrti, kot pravi poročilo mrliškega oglednika, pa je ta umrla naravne smrti. 56-letnico so lani julija našli neodzivno na njenem domu v Londonu, reševalci pa so jo že na kraju razglasili za mrtvo.

Njeno smrt je julija v izjavi za javnost potrdila pevkina družina, takrat so zapisali: "Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrla naša ljubljena Sinéad. Njena družina in prijatelji smo uničeni in zahtevamo zasebnost v tem zelo težkem času." Mrliški oglednik je odredil obdukcijo, že takrat pa so sporočili, da bi bili rezultati le-te lahko znani šele po preteku več tednov. Že takrat so iz Scotland Yarda sporočili, da pevkine smrti ne obravnavajo kot sumljive.

Rojena je bila kot Sinéad Marie Bernadette O'Connor v Dublinu 8. decembra leta 1966, zaslovela pa je v 80. letih prejšnjega stoletja z debitantskim albumom The Lion and the Cobra. V svoji uspešni karieri je izdala 10 studijskih albumov.

Kljub uspehu pa se je v zasebnem življenju spopadala s številnimi težavami, ki so začele prihajati na dan, ko je leta 2007 v oddaji The Oprah Winfrey Show razkrila, da so ji štiri leta prej diagnosticirali bipolarno motnjo in da si je na svoj 33. rojstni dan leta 1999 poskušala soditi sama. Leta 2012 je na svoji spletni strani objavila, da je "zelo slabo", saj je proti koncu leta 2011 doživela zlom. Tri leta pozneje je rekla, da v resnici ni bipolarna in da za svoje duševno stanje krivi pomanjkanje hormonske nadomestne terapije po histerektomiji.