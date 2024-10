MTV EMA nagrade bodo podelili v Manchestru

Organizatorji so razkrili, kdo so nominiranci MTV EMA nagrad za leto 2024. Slavnostna podelitev ob 30. obletnici bo v Manchestru 10. novembra, s sedmimi nominacijami pa tudi letos vodi Taylor Swift . S po štirimi ji sledijo Beyoncé, Kendrick Lamar, Lisa in Ayra Starr , prvič pa se je med izvajalce, ki se bodo potegovali za svoj kipec, uvrstila pop senzacija Chappell Roan .

Med tistimi, ki se bodo prvič potegovali za to nagrado, so Disclosure in Fred Again v kategoriji za najboljšega izvajalca elektronske glasbe, Fontaines D.C. v kategoriji najboljšega izvajalca alternativne glasbe, The Last Dinner Party, ki se potegujejo za kipec kot najboljši novi izvajalec in Jimin, sicer član skupine BTS, ki je nominiran zv kategoriji najboljšega K-Pop izvajalca.

Ob Fontaines D.C. se v kategoriji najboljšega alternativnega izvajalca potegujejo še Hozier, Imagine Dragons, Lana Del Rey, Twenty One Pilots in Yungblud. Za nagrado najboljšega rock izvajalca se potegujejo Coldplay, Liam Gallagher, The Killers, Green Day, Lenny Kravitz in Bon Jovi.

V kategoriji najboljšega glasbenega izvajalca v živo so ob Adele in Coldplay še Doja Cat, RAYE, Taylor Swift in Travis Scott.

Seznam nominirancev:

Najboljša pesem:

Ariana Grande – We Can't Be Friends (Wait For Your Love)

Benson Boone – Beautiful Things

Beyoncé – Texas Hold Em

Billie Eilish – Birds Of A Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Sabrina Carpenter – Espresso