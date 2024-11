MTV nagrade 2024: Sabrini Carpenter nagrada za pesem, Taylor Swift slavila trikrat

Ariana Grande – We Can't Be Friends (Wait For Your Love) Benson Boone – Beautiful Things Beyoncé – Texas Hold Em Billie Eilish – Birds Of A Feather Chappell Roan – Good Luck, Babe! Sabrina Carpenter – Espresso

Na dogodku se je voditeljica spomnila tudi nedavno preminulega pevca Liama Payna , ki je konec oktobra nesrečno padel z balkona v Argentini. "Želim si vzeti trenutek in se spomniti nekoga, ki nam je bil zelo, zelo ljub," je dejala 33-letnica in nadaljevala: "Pred kratkim smo ga izgubili. Bil je velik del sveta MTV, pa tudi mojega sveta in mislim, da tudi del vseh vas, ki ste danes tukaj." Zvezdnica je bila ob poklonu nekdanjemu prijatelju, s katerim je leta 2018 sodelovala pri pesmi For You , izjemno čustvena.

Najboljši video:

Ariana Grande – We Can't Be Friends (Wait For Your Love)

Charli XCX – 360

Eminem – Houdini

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lisa ft. Rosalía – New Woman

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Najboljši/a izvajalec/izvajalka:

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Najboljše glasbeno sodelovanje:

Charli XCX & Billie Eilish – Guess

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – Like That

Lady Gaga, Bruno Mars – Die With A Smile

Lisa ft. Rosalía – New Woman

Peso Pluma, Anitta – Bellakeo

Taylor Swift ft. Post Malone – Fortnight

Najboljši nastop v živo:

Adele

Coldplay

Doja Cat

RAYE

Taylor Swift

Travis Scott

Najboljši/a novinec/novinka:

Ayra Starr

Benson Boone

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla