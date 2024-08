MTV VMA: zaradi predsedniškega soočenja prestavili prireditev

Datum televizijskega soočenja so objavili prejšnji teden, glasbena postaja pa se želi izogniti prekrivanju obeh dogodkov. Oboževalci MTV bi morali izkoristiti priložnost in si ogledati razpravo med demokratskim in republikanskim kandidatom, so ocenili pri MTV. Za podelitev nagrad 11. septembra so napovedali tudi že prve zvezdniške nastope, med katerimi bodo pevke Camila Cabello , Sabrina Carpenter in GloRilla .

Pri uspešnici je sodeloval tudi raper Post Malone, ki si je tako skupaj s sodelovanjem s country zvezdnikom Morganom Wallenom pri pesmi I Had Some Help prislužil devet nominacij. S po šestimi možnostmi za nagrado pa bodo na podelitev prišli Ariana Grande s pesmijo We Can't Be Friends, Sabrina Carpenter s pesmijo Espresso in Eminem s pesmijo Houdini.

Nagrade pri MTV podeljujejo od leta 1984. Podelitev kipcev, ki prikazujejo figuro astronavta z zastavo MTV v rokah, poteka na severu zvezne države New York. Oboževalci lahko za svoje favorite glasujejo na spletu.