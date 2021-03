Murat & Jose s pesmijo opozarjata na stanje v državi

"Čeprav je bil povod za nastanek komada na videz neskončni 'lockdown' in z njim povezani ukrepi, je glavna tema vseeno opazovanje stanja duha, ki trenutno vlada v naši državi. Živimo v družbi, v kateri smo odvisni drug od drugega, zato moramo imeti pri svojih dejanjih pred očmi skupnost. Vse ostale poti vodijo v razslojevanje in slabšanje splošnega družbenega stanja, ki na dolgi rok ne koristi nikomur," je ob izidu pesmiBuuu povedal Jose. Besedilo za pesem sta napisala Murat in Jose, za glasbo pa je poskrbel JAMirko.

Murat in Jose poudarjata, da je osnova za funkcioniranje sodobne demokratične skupnosti dialog. Vsak ima tako pravico, da spregovori, pa tudi dolžnost poslušati drugega. Če se ne bomo znali pogovarjati, bo v družbenih odnosih vedno prevladal argument moči.