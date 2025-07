Muzej, posvečen Alfiju Nipiču, praznuje prvi rojstni dan

Da se za prihodnost slovenske narodnozabavne glasbe ni bati, je Alfi Nipič na nastopu na odru muzeja v Jarenini dokazal z mlado okrepitvijo, 7-letnim solistom Martinom. Jarenina je že leto dni obvezen postanek za tisoče oboževalce narodnozabavne glasbe iz vseh koncev sveta, včasih muzej hkrati obišče po več avtobusov ljudi naenkrat.

Pri 80 letih Alfi še vedno poje z enakim zanosom in strastjo, med kolegi pa ceni neuničljivega Toma Jonesa, ki je na glasbenih odrih suveren tudi pri 85 letih. Njegov svež in lep glas občudujejo številni glasbeni kolegi, tudi sopranistka Andreja Zakonjšek Krt. "Alfi je taka legenda, tako velik in hkrati tako preprost, cenim ga že od malih nog," pa nam je zaupala pevka in kraljica jodlanja Brigita Vrhovnik Dorič. In od malih nog za številne glasbenike prav Alfi ostaja zgled, njegove pesmi pa bodo prepevali še dolgo v naslednje generacije.