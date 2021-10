Muzikal o Whitney Houston še korak bližje broadwayskim deskam

Podjetje, ki stoji za glasbeno zapuščino pokojne pevke Whitney Houston , načrtuje muzikal o njenem življenju in glasbeni karieri že dlje časa. Vodilni pri Primary Wave Music so se odločili v projekt vključiti britansko producentko, ki je za svoje delovanje na področju filmske in gledališke umetnosti prejela številne nagrade, med drugim tudi deset nagrad tony. Sonia Friedman je kot producentka sodelovala tudi pri priredbi Harryja Potterja in si večkrat prislužila uvrstitev med najvplivnejše producente v industriji.

Muzikal o Houstonovi bo sledil ostalim broadwayskim predstavam o glasbenikih, kot so The Temptations in Tina Turner. Igralka Adrienne Warren, ki je upodobila Turnerjevo, si je za vlogo prislužila tonyja za najboljšo predstavo igralke v muzikalih. Za zdaj še ni znano, kdo bo stopil v čevlje legendarne Whitney, oboževalci pa se že veselijo trenutka, ko bodo spet v živo zaslišali skladbo I Will Always Love You.

Leta 2019 je pevkina svakinja Pat Houston odkrila, da obstaja pogodba z podjetjem Primary Wave, ki bo prinesla številne projekte, povezane s pevko. Ob muzikalu bi lahko luč sveta ugledal tudi še neizdan glasbeni material, možna pa je tudi hologramska turneja.