Muzike, ki bližajo stare in mlade okuse

Decembrski hlad naj mehčajo tudi zvočne sladkarije. Sabrina Claudio vznemirja, Lovro Rabar dirja, dva disko flirta pa sta ravno pravšnja za vmes. Vzemimo si ga raje na lahko.

1. SABRINA CLAUDIO – Problem With You

Obstaja še bolj seksi Lana od Lane del Rey same. Sabrina Claudio je jeseni predstavila že svoj drugi album Truth Is in tale je zadnja singlična cvetka s tega. Za 23-letno pevko in avtorico kubanskih in portoriških korenin bi se pričakovalo, da jo stalno razganjajo le latino ritmi. Prav nasprotno. Vse, kar zapoje Sabrina Claudio, je čutno, počasno, ljubeče, sanjavo, lebdeče, skoraj transcendento. In bolj kot skupaj z mlado in lepo Floridčanko tonemo v njene sinematične songovske vibe, bolj in bolj očarani smo nad njihovo čarobnostjo. Načeloma sem raje zaprt v plesne, bodisi funky, disko, house bodisi salsa, čačača ali tango, ritmične komore, toda Sabrina me je v trenutku prevzela. Za večerne ali vikendaške romantike je ni boljše kot glasba še vedno premalo slavne Sabrine Claudio. Vključno s tem Problemom s tabo. Puncam v mimobežno tolažbo in fantom v resen poduk. Top. Ocena: 5 2. TUXEDO ft. Benny Sings – Toast 2 Us

Tuxedo sta dva, čeprav je v ospredju vselej Mayer Hawthorne, ameriški pevec in skladatelj ter producent. Že poldrugo desetletje je tega, kar se je Hawthorne začel pojavljati na različnih kompilacijah, kjer je prepeval malce čudaške jazzy ali nu-jazz oziroma eklektrične, po pravilu malenkost stereotipne in v retro prekat zamaknjene popevke. Kasneje je s kolegom, ki mu je ime Jake One in je na sceno ušel skozi vrata z napisom G-Unit, poleg gole solistične zrežiral še eno uspešno glasbeno etnijo, to pa je nukleus Tuxedo. Mimogrede, G-Unit je kakopak še vedno razvpitemu 50 Centu najbolj domač gang raperjev in producentov. Tako kot v primeru kanadskega dvojca Chromeo gre tudi pri Tuxedo za rahlo soul ali R&B parodijo, čeravno prav vsi, ki ne poznajo ozadja ali pa niso videli nobenega videa za katero od uspešnic, tega sploh ne zaznajo. Tuxedo, podobno kot Chromeo, slavijo (po črki pravil slavita, saj sta vendar le dva) sproščujoč diskoiden nagib, takega, ki ni nujno podvržen ostremu funk ali hiphop staccatu, pač pa je vsaj tretjinsko melanholičen in venomer močno zadiši po nečem prepojenem s seksom. Vitkih in postavnih damic, tako kot v tem pričujočem spotu, ne manjka v nobeni od Tuxedo vizualij. Benny Sings je Nizozemec z zelo podobnimi artističnimi preferencami. Toast 2 Us je pobrana s poleti izdanega tretjega albuma zasedbe Tuxedo. Slaba-dobra značilnost Tuxedo sveta pa je ta, da je vse skupaj zelo podobno, če ne kar eno in isto. Za relativno počasne cestne plovbe v limuzinah pač so ti štosi naravnost idealni. Ocena: 4

3. LOVRO RAVBAR – Night Ride

Naj nas na enega najboljših jazz ali soft jazz albumov zadnjega obdobja (Get On Board, založba Lola 2017) spomni Night Ride. Lovro Ravbar, najbolj znan kot saksofonist za vedno premalo slavnega posavskega pop superbenda Leeloojamais, ima vedno čisto skladenjsko paleto. Čvrst, napol sintetičen ter vražje igriv, mestoma rahlo lomljen ritem s funky podstatjo in entuziastična alt-sax hrustljavost čez vse to. Contemporay ali sodobna jazz krajina, ki ne sme, pa čeravno je bila na vrhuncu v osemdesetih in devetdesetih prejšnjega veka, oveneti. Ta opojno prostran zvok ima sicer že nekaj patine, a če ga konzumiramo ob izbranih priložnostih, se nam prikupi za vekomaj. Svoje dni sem ožemal cedeje Davida Sanborna, Steps Ahead in številnih drugih, zdaj pa imam najraje Lovra Ravbarja. Za esencialne nočne transferje gre. Ocena: 4,5

4. CARIBOU – You & I

