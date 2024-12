My Chemical Romance o pokojnem bobnarju: Bil je pomemben del naše zgodovine

Člani zasedbe My Chemical Romance so se na Instagramu poslovili od svojega nekdanjega bobnarja Boba Bryarja, ki je nedavno umrl. Ob fotografiji pokojnega so zapisali, da se poslavljajo s težkim srcem, saj da je bil njihov prijatelj in hkrati pomemben del naše zgodovine. "Naj počiva v miru," so zaključili.