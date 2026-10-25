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Glasba

N3 gre lahko do konca in naprej na Turo 307

Ljubljana, 25. 10. 2026 11.00 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
Matjaž Ambrožič
Matjaž Ambrožič

Simpatiziranje s svežimi domačimi nežnostmi.

N3 FT. NISUKE - Do konca

Od izida izjemnega štiristavčnega house-trap mini albuma Hakl so mimo že vesoljska tri leta. N3-je produkcijski in mehko-raperski potencial je bil v tem času na planem le redkokdaj, medtem ko se je tudi kreativčev matični krožek Capital Crew po skrivnostno skopih informacijah menda stanjšal v trio. Komad Do konca je docela láhko ritmično, pa tudi harmonsko tkivo. Idealka za blažen večerni DJ-set. Trenutna forma N3-ja v slogovno širšem diapazonu sije na njegovem novem EP-ju Tura 307. Check nujen!


Ocena: 5


SAMANTHA MAYA - Vrane

Začetek malodane obeta hard-rock balado, a nežnost glasovnega nastavka Samanthe Maya kasneje izriše povsem druge podobe. Lepa melodija se nato prelije v dopadljiv pop-rock, ki jo po zaužitju žvižgaje lahkoih nog odnesemo kamorkoli. Primorska pevka z naslovom sicer namiguje oz. usmeri proti temnim, temačnim prostorm, a ta smer še zdaleč ni obvezujoča. A popotnica je zagotovo prava.

 

Ocena: 4

 

DE VU - Se spomniš

Sanjavo, ki ostane sanjavo. Vrnitev že skoraj izgubljenih De Vu se plete okrog obujanja romantičnih sladokosti. Temu primerna je plaha melodija in njej skladna spremljava, ki vodilo ljubeče vztrajno in previdno boža. Lep nebeški komadič, ki ga že lahko razumemo kot še posebej uporabnega ob koncu decembra.


Ocena: 3,5

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KOMENTARJI6

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Diego14
25. 10. 2026 11.29
Evo ga....spet ta
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-1
2 3
Cavalleria rusticana
25. 10. 2026 11.50
Uffffa. Evo te spet, obsedenega od Ambroža izgleda a člankov nikoli niti prebereš ne
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+2
3 1
Cavalleria rusticana
25. 10. 2026 11.56
Evo te...spet ti. 🤮🤮🤮Obseden z Ambrožem in njegovim izgledom. Člankov pa nikoli prebral
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+2
3 1
osiveli_ritmični_gimnastik
25. 10. 2026 11.56
Ne, samo onanira ob fotkah in nato s praznimi malhami sprosti svoje frustracije.
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+2
3 1
FancyFukish
25. 10. 2026 12.07
Bi rekel da res
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+1
1 0
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