N3 se ma ful dobr, pa ne le on

OGLAS

N3 ft. SCHAYES - Ful Dobr (Sexy)

Glavno poanto komada Ful dobr predstavlja fenomenalno prikupna superpozicija: "Men se zdi, da mi gre tole mal predobr zdle". N3 aka Bine Kramar, prvič tudi kot solist povede svoj nenadkriljivi Capital Crew ft. Hyu na seksi tekmo (o kegljanju). Scenaristično in lokacijsko se prizori, iz katerih sestoji video za najslajši domači disco-pop ali house-pop hitič izteklega se leta, navezujejo na ikonsko megalomansko samozavesten vstop Johna Turturra (kot Jesusa Quintane) na bowling v filmu The Big Lebowski (bratov Joela in Ethana Cohena, 1998). Reprizno: Ful dobr je četrtina izjemnega N3-jevega EP-ja z naslovom Hakl. Na tem se kot avtorjevi gostje zvrstijo tudi vsi njegovi kolegi iz matičnega Capital Crew-ja. CC produkcijsko navigira izjemen Hugo Smeh Hyu (v pričujočem spotu keglje napade hrbtno!). Halk pa je naprodiciral N3 sam. Očitno je Ful dobr tudi posvetilo zimzeleno ekstremno krepostnemu vokalu legendarnega Barryja Whitea (1944–2023). Je pa prej izpostavljena samorefleksija tudi v okvirih pretenciozne hiphopaške pripovednosti (sploh pa slovenskega pregovorno zatravmiranega pesniškega diskurza) nov svetel eksot. Na las podoben tistemu, ki so ga prav Capital Crew pionirsko vzpostavili že s komadom Ne se delat (konkretno Shayes v prvi kitici; z albuma Past iz 2020). Popevkarski blisk Ful dobr obenem najavlja drugo dolgometražnost N3-jeve ekipe Capital Crew, ki je (zdaj pa res) tik pred izidom. Najmočnejši, ni dvomov. Pri čemer so to šele začetki, uuahh!

Ocena: 5

JUSTIN TIMBERLAKE - Selfish

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Besedno vezenje informacij, zgodovinskih faktov, referenc in še česa v tem primeru ne pomeni nič. Nov ali povratniški mega hit zdaj že ostarelega mega zvezdnika sploh ni hit. Timberlake na vrhuncu slave, ki jo je vražje spretno podaljševal od prvenca Justified (2002) pa vse tja do tretjega albuma 20/20 (2013), ne bo nikoli več. Da komercialnega razvrata, ki ga je pevec in igralec dosegal z boy bendom NSYNC v poznih 90. letih, tu niti ne omenjam posebej. Selfish je v vseh ozirih nedopustno slab, (samo)ponižujoč in zelo butast song. Tip je 100-odstotno izgubil kompas. Ocena: 1 MEGAN THEE STALLION - Hiss

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Teksačanka prevzema vodstvo! Strateško-tehnično je Hiss naslednji korak v promocijskem ciklu še neizdanega raperkinega tretjega albuma. Hiss pa z modrostjo a la taktika praktično nima nikakršne povezave. Kajti? Megan Thee Stalliion gre na vse svoje kritike frontalno, brutalno, tankovsko oziroma totalitarno! Za Hiss lahko velja, da je nov najboljši hip hop juriš na vse, kar leze in gre, in to z vsemi sredstvi: Drake je dik, ker mu ni všeč njena zadnjica, neposredna konkurentka Nicki Minaj je krava, saj je poročena z odtoženim izprijencem, kolega Tory Lanez, ki zaradi revolveraštva, uperjenega proti raperki, itak sedi, si ne more kupiti svobode in tako dalje in dalje. Simultanka se zdi kot odprta koda. Kdor koli se pojavi na muhi Megan Thee Stallion v tem času, je gotof. Kdo si upa? O(b)staja pa še ena konstanta. Tale bejba res zna rapati. Ocena: 4,5 YAMÊ - Bécane

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke