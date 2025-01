Na 8. Zimski festival prihajajo vrhunski domači in tuji umetniki

Med 20. februarjem in 2. marcem 2025 bo Ljubljana znova središče za vse ljubitelje vrhunskih koncertov domačih in tujih umetnikov, ki se uvrščajo v sam kulturnih vrh. Potekal bo namreč 8. Zimski festival, ki ga bo otvorila monumentalna glasbena stvaritev Vojnega rekviema Benjamina Brittna, enega najmočnejših in čustvenih del v zgodovini klasične glasbe.

OGLAS

Dogajanje v Ljubljani bo med 20. februarjem in 2. marcem 2025 popestril 8. Zimski festival, ki vključuje vrhunske koncerte z domačimi in tujimi umetniki, ki se uvrščajo v sam kulturnih vrh. Za otvoritev festivala bodo izvedli monumentalno glasbeno stvaritev Vojnega rekviema Benjamina Brittna, enega najmočnejših in čustvenih del v zgodovini klasične glasbe.

Delo, ki bo zazvenelo pod taktirko maestra Charlesa Dutoita, si bo mogoče ogledati v Cankarjevem domu. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Delo, ki bo zazvenelo pod taktirko maestra Charlesa Dutoita, si bo mogoče ogledati v Cankarjevem domu. Na izjemnem glasbenem dogodku bo vodil Orkester in Zbor Slovenske filharmonije, Državni zbor iz Kaunasa in Dunajske dečke, na odru pa se jim bodo pridružili še nekateri najboljši vokalni interpreti – sopranistka Nadežda Pavlova, tenorist Ian Bostridge in baritonist Matthias Goerne.

Del festivala bo tudi Mednarodno tekmovanje Festivala Ljubljana – Trobilni kvinteti in kvarteti 2025. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Del festivala bo tudi Mednarodno tekmovanje Festivala Ljubljana – Trobilni kvinteti in kvarteti 2025, ki bo potekalo od 24. februarja do 1. marca 2025 v Slovenski filharmoniji. Na njem se bo 16 zasedb z vsega sveta preizkusilo v repertoarju, ki se razteza od baroka do sodobne skladateljske poetike ter se potegovalo za prestižno nagrado v višini 20.000 evrov.

Za zvoke harfe bo poskrbela Mojca Zlobko Vajgl. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

25. februarja bo v Viteški dvorani Križank zazvenela harfa. Njeno eleganco in čarobnost bosta predstavili slovenski harfistki Mojca Zlobko Vajgl in francoska virtuozinja Marion Ravot. "Izvedli bosta dela francoske romantike, impresionizma ter baročnih plesnih skladb. Prav tako bo premierno izvedeno delo slovenskega skladatelja Alda Kumarja," obljubljajo organizatorji.

Izveden bo tudi projekt Bachovi korali in instrumentali, ki ga je zasnoval slavni slovenski akordeonist Marko Hatlak. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

Dan kasneje bo v Slovenski filharmoniji izveden projekt Bachovi korali in instrumentali, ki ga je zasnoval slavni slovenski akordeonist Marko Hatlak, posvečen pa bo enemu največjih glasbenih genijev Johannu Sebastianu Bachu. Z glasbenikom bodo nastopili Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana z dirigentko Jerico Bukovec, sopranistka Nika Gorič, mezzosopranistka Bernarda Fink, tenorist Domen Vurnik, basbaritonist Marcos Fink ter izvrstni instrumentalisti, med katerimi so med njimi flavtistka Eva Nina Kozmus, violinistka Jelena Pejić, kontrabasist Stevan Jovanović in pianistka Aleksandra Pavlovič.

V Slovenski filharmoniji bodo 27. februarja 2025 gostovali še Zagrebški solisti. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand

V Slovenski filharmoniji bodo 27. februarja 2025 gostovali še Zagrebški solisti, eden najuglednejših komornih ansamblov, ki se ponaša z več kot 70-letno tradicijo in skoraj 4000 nastopi po vsem svetu. V Ljubljani bodo predstavili raznolik program, ki bo očaral z bogatimi glasbenimi izraznostmi, saj vključuje del skladateljev, kot so Felix Mendelssohn Bartholdy, Peter Iljič Čajkovski, Gustav Mahler in drugih.

Zaključek festivala bo sklenil eden najpomembnejših pianistov sodobnosti Grigorij Sokolov. FOTO: Arhiv organizatorja icon-expand