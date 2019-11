Na albumu o ljubezni in življenju sodeluje tudi s Fonsijem

Eros Ramazzotti je najnovejšo ploščo Vita ce n'e, kar v prevodu pomeni "to je življenje", posvetil prijatelju in umetniku Pinu Danielu, s kateri je delil veliko osebnih trenutkov. Z njegovega najnovejšega izdelka veje optimizem in pozitivnost, v središče pa, kot je pri njem že v navadi, postavlja ljubezen, za katero meni, da lahko vanjo še vedno verjamemo.

Pod produkcijo albuma se je Eros podpisal kar sam, pomagala pa sta mu še Antonio Filippelli in Celso Valli. Album ponuja petnajst pesmi, na njem pa je tudi tudi nekaj zanimivih gostov. Eros je tokrat zapel z Alessio Cara, Helen Fischer in Luisom Fonsijem.

"Zame je to uresničitev sanj. Presrečna sem, da lahko pojem z Erosem!" je o sodelovanju pri pesmi Vale per sempre povedala Alessia, prejemnica grammyja za najboljšo novo izvajalko. S Fischerjevo zapojeta zadnjo pesem na albumu Per il resto tutto bene, z zvezdnikom Despacita Luisem Fonsijem pa sta zapela skladbo Per le strade una canzone in razvila tudi tesno prijateljstvo.