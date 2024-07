Na Arsana festivalu odmevale legendarne slovenske popevke

V središču najstarejšega slovenskega mesta so ta vikend na Arsani odmevale slovenske popevke, na odru pa tako prekaljeni mački kot tudi novi val odličnih pevcev in pevk. Vsi se strinjajo, da Slovenka popevka nikakor ne sodi le v zgodovino.

Pesmi, kot so Dan ljubezni in mnoge druge, imamo Slovenci zapisane že kar v DNK. "Večno zapisane stvari, tako kot recimo v klasiki in so vedno takšne, kot so, zato jih lahko ohranjamo. Ni pa jih prepovedano posodabljati," je prepričan Oto Pestner.

Kako pa na to gledajo mladi glasbeniki?"Če jih ne bomo mladi začutili in peli, ne bodo živele naprej, zato jih moramo, da bodo živele še dolgo let," je dodal Gregor Ravnik. "Besedila, kompozicije in aranžmaji, kot so bili napisani takrat, se jih danes več ne piše. Tudi iz razloga, da gredo trendi naprej. Je pa vsekakor pomembno, da se ozremo nazaj in se zavemo, vsaj zame kot slovensko pop izvajalko, iz kje se je moja glasba razvila," je bila iskrena naša letošnja evrovizijska predstavnica Raiven.

