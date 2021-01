Na Bidnovi inavguraciji bodo nastopili Justin Timberlake, Demi Lovato in Bon Jovi

Pestro dogajanje ob inavguraciji Joeja Bidna, ki se bo zgodila 20. januarja, bo spremljala tudi glasba. Med izvajalci, ki bodo dvignili vzdušje in zabavali gledalce, so tudi Demi Lovato, Bon Jovi in Justin Timberlake, prav zadnji pa je za to priložnost napisal tudi pesem z naslovom Better Days.

Na slavnostnem dogodku ob inavguraciji Joeja Bidna bodo nastopila največja imena glasbene industrije. 20. januarja bodo gledalce zabavali tudi Justin Timberlake, Demi Lovatoin Bon Jovi. Timberlake je pred nastopom na velikem dogodku povedal, da je s kantavtorjem Antom Clemonsomspisal pesem Better Days. icon-expand Bidnova inavguracija se bo odvila 20. januarja. FOTO: AP Zbrani svetovno znani glasbeniki bodo sodelovali v posebni 90-minutni oddaji z imenomCelebrating America, dogodek pa bo povezoval igralec Tom Hanks. Na odru se bodo zvrstili še nekateri drugi glasbeni izvajalci, ki pa javnosti še niso znani, vsi skupaj pa bodo s svojimi glasovi gledalcem ponudili uvod v slavnostno zaprisego 46. predsednika Združenih držav Amerike. icon-expand Dogajanje bodo glasbeno popestrila tri velika imena zabavne industrije. FOTO: Profimedia Glasbeni program bo le del dnevnega programa, ki ga sestavljajo še druge uradne inavguralne slovesnosti, kot sta tudi polaganje venca na nacionalnem pokopališču v Arlingtonu in parada po Ameriki. ''Ta inavguracija je edinstvena priložnost za poudarjanje odpornosti in duha združene Amerike,"je v izjavi za javnost dejal predsednik odbora Tony Allen. Dodal je še, da je njihova prioriteta varnost, ker pa bo mnogo gledalcev prireditev spremljalo od doma, si želijo sodelujoči pri programu ustvariti ''resnične trenutke povezovanja, ki poudarjajo novo vključujočo ameriško dobo vodenja, ki deluje za vse in zastopa vse Američane''. PREBERI ŠE Na Bidnovi inavguraciji bodo stregli hrvaško vino Drugo inavguracijo nekdanjega predsednikaBaracka Obame je spremljal pester program z Beyonce, Kelly Clarkson in Jamesom Taylorjem na čelu. icon-expand